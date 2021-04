Le nouveau Xperia 1 III one-ups le Galaxy S21 Ultra avec téléobjectif variable, écran 4K 120Hz

Que souhaitez-vous savoir

Sony a annoncé le Xperia 1 III avec le premier écran 4K 120Hz sur un smartphone. Les Xperia 1 III et 5 III sont également équipés du premier téléobjectif à optique variable Dual PD pour différentes distances focales. L’appareil sera disponible cet été, avec le Xperia 10 III.

Sony a recommencé. Bien que ce ne soit pas tout à fait la puissance des smartphones comme d’autres OEM comme Samsung, la société parvient à produire des smartphones phares impressionnants. Le Xperia 1 II de l’année dernière a apporté toutes les améliorations nécessaires à la conception, aux caméras et à l’expérience globale, bien qu’il ait été entravé par l’absence d’un affichage à taux de rafraîchissement élevé. Eh bien, c’est une nouvelle décennie, et Sony est prêt à prouver qu’il peut fournir le meilleur affichage sur un smartphone avec le nouveau Xperia 1 III.

Source: Sony

Vous remarquerez que la conception carrée est en grande partie inchangée par rapport au modèle phare de l’année dernière, offrant un grand affichage au format 21: 9 flanqué de deux lunettes de taille importante, au moins selon les normes 2021. Vous pardonnerez peut-être les lunettes car elles abritent les premières enceintes stéréo frontales au monde sur un smartphone pour offrir 360 Reality Audio, produisant 40% de sortie en plus que le modèle précédent. La vraie histoire est ce qui se trouve entre les lunettes, le Xperia 1 III faisant basculer le premier écran OLED HDR 4K 120 Hz de 6,5 pouces au monde sur un smartphone. Étant donné que Sony n’a pas pu gérer un écran 90 Hz sur le dernier modèle, c’est un pas en avant.

Source: Sony

Sony est resté fidèle à son système de triple caméra 12MP éprouvé avec le capteur ToF supplémentaire et le revêtement Zeiss T * à l’arrière. La configuration de l’année dernière était assez impressionnante et Sony l’a intensifiée cette année en ajoutant de nouvelles astuces à son téléobjectif, apportant une autre première mondiale avec son capteur à optique variable Dual PD.

Cela permet au téléobjectif de se déplacer physiquement entre deux distances focales différentes, faisant avec trois capteurs ce que les téléphones comme le Samsung Galaxy S21 Ultra ont besoin de quatre capteurs pour réaliser. Avec ce système, le téléobjectif peut passer rapidement d’une distance focale de 70 mm à une distance focale de 105 mm tout en conservant la mise au point.

Sony inclut les améliorations de l’année dernière telles que le suivi en temps réel / la mise au point automatique des yeux et les modes de rafale 20 ips avec mise au point automatique continue. Le Xperia 1 III dispose également d’un zoom AI super-résolution qui devrait garder vos images nettes, ainsi que d’Optical SteadyShot et Flawless Eye pour garder vos séquences vidéo stables. Le capteur principal est également capable de capturer une vidéo 4K 120fps avec un ralenti jusqu’à 5x. Malheureusement, Sony a laissé la caméra selfie frontale inchangée à un maigre 8MP.

Le Xperia 1 III apporte également quelques modifications à ses modes de caméra Photography Pro et Cinematography Pro. L’application Photographie est désormais livrée avec un “Mode de base”, ce qui devrait faciliter le passage à une disposition d’appareil photo plus simple avec un déclencheur à l’écran. L’application Cinéma facilite également la visualisation des différents paramètres de divers clips afin de garantir la cohérence des séquences d’un projet.

Le Xperia 1 III est alimenté par le Qualcomm Snapdragon 888, la même puce qui alimente les meilleurs téléphones Android de cette année, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage extensible. Sony vante les performances de jeu sur le Xperia 1 III grâce à la fréquence d’échantillonnage tactile de 240 Hz et à la réduction du flou de mouvement de 240 Hz, ce qui signifie que votre jeu sera aussi rapide que vous. Pour garder les lumières allumées, Sony a augmenté la batterie jusqu’à 4500 mAh avec une charge rapide de 30 W, une charge sans fil et une fonction de partage de batterie. Il y a aussi du Sub-6 5G à bord, quelque chose qui manquait sur la variante américaine du Xperia 1 II, donc j’espère que Sony pourra fournir les produits cette fois.

Source: Sony

En plus du Xperia 1 III, Sony lance également le Xperia 5 III plus tôt que prévu. Compte tenu des similitudes entre les modèles de l’année dernière, le 5 III a presque tous les mêmes spécifications que son grand frère. Le design est légèrement différent avec son cadre arrondi, et le Xperia 5 III dispose également d’un écran OLED FHD + 120Hz HDR plus petit de 6,1 pouces, d’un Gorilla Glass 6, pas de chargement sans fil et de 8 Go de RAM avec 128 Go ou 256 Go de stockage. Le système de caméra est également en grande partie le même, sauf que le Xperia 5 III supprime le capteur ToF.

Source: Sony

Enfin, Sony lance le Xperia 10 III, alimenté par le Qualcomm Snapdragon 690. L’écran FHD + HDR est légèrement plus petit à même 6 pouces, et la configuration à triple caméra offre des capteurs plus traditionnels larges, ultra-larges et téléobjectifs.

Les Xperia 1 III, Xperia 5 III et Xperia 10 III devraient être disponibles cet été, bien que Sony n’ait pas mentionné les dates, la disponibilité ou les prix spécifiques.

