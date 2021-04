Le nouveau Yankee Jameson Taillon cherchera à continuer de tourner en rond: Sherman ⋆ .

C’est cinq matchs. C’est cinq matchs dans lesquels Gerrit Cole a débuté deux fois. Il s’agit de cinq matchs, les deux derniers contre les Orioles, dont la seule raison d’exister pourrait être de remonter la confiance et le record des Yankees.

Mais avez-vous remarqué qu’au cours de cinq matchs, les lancers des Yankees ont été brillants?

Les lanceurs des Yankees auraient une séquence de 25 manches sans but en lisant cette phrase s’ils avaient un arrêt-court. Mais ils ont Gleyber Torres, qui mène défensivement les majors avec nonchalance. Il a indifféremment transformé ce qui aurait dû être la finale du match, un grounder de routine, en un «simple» de Ryan Mountcastle sur le terrain. Rio Ruiz a suivi avec un circuit de deux points contre Lucas Luetge et plutôt que de battre les Orioles 7-0 pour un deuxième match consécutif, les Yankees ont gagné 7-2.

Pourtant, même avec les deux points surdoués, l’ERA des Yankees à travers cinq matchs est de 1,76. La moyenne au bâton contre est de .190. Presque tous les lanceurs à part Domingo German ont bien performé et mardi soir, Cole était aussi bon qu’il pourrait l’être, ce qui signifie mieux que tous les autres partants de la planète non nommés Jacob deGrom.

«Tout fonctionnait pour lui», a déclaré Kyle Higashioka.

Cole a retiré 13 en sept manches de blanchissage alors que les Yanks battaient les Orioles pour une 12e fois consécutive dans le Bronx et pour la 26e fois au cours des 30 derniers matchs au total. Le droitier était précis et écrasant avec sa balle rapide, dépassant à trois chiffres. Son curseur était un coup de poing. Et sa confiance croissante et son utilisation de son changement ont fourni plus d’armes, en particulier contre les frappeurs gauchers.

Gerrit Cole et Jameson TaillonN.Y. Poste: Charles Wenzelberg; .

Pourtant, la question pour les Yankees 2021 n’allait jamais être celle de l’as. L’inquiétude était le reste de la rotation et un enclos qui a commencé l’année avec Zack Britton et Justin Wilson blessés. Mais à travers cinq matchs – encore une fois seulement cinq matchs – le personnel n’a pas permis plus de trois points dans un match.

« Je pense que nous avons de bons lanceurs, d’abord et avant tout », a déclaré Aaron Boone. «Je l’ai senti au début de l’entraînement du printemps. Je sentais que nos 13-20 en compétition pour les dernières places sur une liste étaient définitivement aussi profonds que depuis que je suis ici. J’ai l’impression que tous nos gars avaient de bons ressorts et se sont bien construits. Et j’ai l’impression que dans tous les domaines, ils lancent bien.

Une source d’inspiration du printemps était Jameson Taillon, actuellement le seul membre de la liste d’ouverture des Yankee à 26 joueurs à ne pas jouer. Cela change mercredi lorsque le joueur de 29 ans prend le ballon dans un match qui compte pour la première fois en 707 jours; pour la première fois depuis sa deuxième chirurgie Tommy John.

Une grande partie de cette saison des Yankees concerne ce que les débutants non-Cole peuvent offrir, en particulier le quatuor qui a à peine lancé ces deux dernières années: Taillon, l’allemand, Corey Kluber et finalement, l’espoir des Yankees, Luis Severino. Boone l’a appelé, « La question à un million de dollars dans la Major League Baseball cette année. » Qui peut rester en bonne santé et endurer après une charge de travail raccourcie ou absente lors de la saison de 60 matchs de la pandémie 2020. Pour les Yanks, le mystère s’approfondit en raison du manque de manches depuis deux ans pour tant de lanceurs clés.

Le mystère pour Taillon va un peu plus loin: y a-t-il encore une carrière substantielle pour lui? Une fois assez bon pour être le deuxième choix du repêchage de 2010, Taillon rêvait d’accumuler 100 WAR (10 lanceurs l’ont déjà fait) et de gagner 20 matchs 15 années consécutives. Mais il a subi une intervention chirurgicale à Tommy John, puis un cancer des testicules, puis une deuxième opération à Tommy John.

Ce dernier est venu après que les Pirates aient échangé leur as après la saison 2018. C’était Cole. Ce serait au tour de Taillon d’être n ° 1 en 2019. Mais il n’a fait que sept départs. Il a essayé d’éviter la deuxième chirurgie, connaissant les chances de revenir d’une procédure répétée. Il a appelé cela le «point le plus bas» de sa carrière.

Ce qui apporte plus de résonance et de sens à ce qui arrive mercredi.

«Plus que tout, je pense que cela va sembler ringard, je suis ravi de faire partie des Yankees et de me rendre sur le monticule du Yankee Stadium et de me mettre au travail», a déclaré Taillon. «Je suis prêt à remettre la réadaptation dans le passé. Je suis prêt à contribuer à cette équipe, à concourir et à prendre le ballon tous les cinq jours. »

Ce qu’il veut être ces jours-ci, c’est Charlie Morton. Taillon a participé à l’entraînement de printemps avec Morton alors que les deux étaient des pirates et que Morton était encore une frustration de blessures et de talents insatisfaits. Mais au cours des cinq dernières années, à commencer par sa saison de 33 ans, Morton a été un partant d’élite, apprenant à mieux préparer son corps et à utiliser ses affaires. À 29 ans, Taillon a déclaré: «J’ai l’impression qu’il y a beaucoup devant moi.»

Cent GUERRE pourraient avoir disparu. Mais Taillon essaiera de maintenir les bonnes vibrations des Yankees et de reprendre la première étape pour prouver qu’une carrière substantielle est encore possible.