Le nouveau YouTuber Ludwig a vu sa diffusion en direct interrompue par un avertissement de droit d’auteur

À peine trois jours après que Ludwig Ahgren a quitté son énorme suivi de Twitch pour YouTube, il a été frappé par ce qu’il pensait être une suspension de la plate-forme. Selon un rapport de Kotaku, Ahgren jouait d’autres vidéos YouTube pendant sa diffusion, lorsqu’il a atterri sur la chanson tristement accrocheuse de Baby Shark. Son flux a été fermé peu de temps après, donnant à ses téléspectateurs – et à lui-même – l’impression qu’il avait été banni pour avoir enfreint les politiques de droit d’auteur de YouTube.

Cependant, Ahgren n’a pas été frappé d’une grève des droits d’auteur ou d’une suspension. « Ludwig n’a pas été suspendu », a déclaré à The Verge Lauren Verrusio, responsable des communications avec les créateurs et les consommateurs chez YouTube. « Notre outil d’identification de contenu a détecté sa lecture d’une vidéo sans licence alors qu’il était en ligne pour les fans. »

Tout l’incident n’était qu’un cas de confusion. « Si Ludwig avait simplement arrêté de jouer le matériel protégé par le droit d’auteur, il aurait pu continuer le livestream très bien », a expliqué Verrusio. « Mais il n’était pas sûr de ce qu’il voyait à l’arrière et pensait que c’était une suspension. »

Ludwig a abordé l’incident dans une vidéo sur sa chaîne secondaire, dans laquelle il interprète l’avertissement comme une interdiction. « Je suis presque sûr que les suzerains d’entreprise qui possèdent Baby Shark ont, comme, une main de fer sur YouTube, et ils m’ont donc abattu. » Verrusio note que YouTube est en contact avec Ahgren pour expliquer les règles de droit d’auteur de la plate-forme et que Ludwig prévoit de recommencer à vivre aujourd’hui.

Le DMCA, ou le Digital Millennium Copyright Act, a causé des problèmes sur toutes les plateformes de partage de vidéos et de diffusion en direct, les créateurs obtenant sans le savoir des vidéos supprimées et démonétisées pour avoir du matériel protégé par le droit d’auteur. Plus tôt cette année, Twitch a déployé un outil qui facilite la suppression des anciennes vidéos contenant de la musique protégée par des droits d’auteur, et a ensuite lancé une vague de grèves pour atteinte aux droits d’auteur en réponse aux plaintes DMCA. Comme Twitch, YouTube fonctionne également avec une politique de trois avertissements : accumulez trois violations du droit d’auteur et vous êtes définitivement banni. Pour aider à atténuer le coup du DMCA, YouTube a commencé à dire aux créateurs si leur contenu contient du matériel protégé par le droit d’auteur avant que leurs vidéos ne soient publiées.

Au fur et à mesure que Ludwig se familiarise avec son nouveau hub de streaming, ses erreurs risquent de passer inaperçues. Il compte actuellement 2,19 millions d’abonnés sur YouTube, avec plus de chances de s’écouler de ce qui reste de sa base de fans sur Twitch.