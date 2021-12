Le nouveau Yu-Gi-Oh! de Konami Le jeu prend en charge le jeu croisé et la sauvegarde croisée

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Le prochain titre gratuit de Konami Yu-Gi-Oh ! Duel de maître – qui devrait arriver sur Nintendo Switch et sur plusieurs autres plateformes cet hiver – inclura le jeu multiplateforme et la prise en charge de la sauvegarde croisée.

Non seulement vous pourrez affronter des adversaires sur différentes plates-formes, mais vous pourrez également lier vos données de jeu « Master Duel » à travers les plates-formes – ce qui signifie que vous pouvez jouer sur console, PC ou mobile.

Cette information révélée lors de la dernière bande-annonce japonaise au Jump Festa 2022. Le jeu comportera également les éléments suivants :

Duels magnifiquement présentés magistralement rendus en résolution 4K* Plus de 10 000 cartes à débloquer**, couvrant plus de deux décennies d’histoire du duel Campagne en mode solo qui présente les histoires inconnues derrière les cartes Fonctionnalités et ressources étendues de construction de deck, y compris une base de données massive de listes de deck Des tutoriels détaillés pour les débutants qui vous apprendront à vous battre en duel pendant que vous jouez au jeu. Événements spéciaux et tournois auxquels participer – affrontez des joueurs du monde entier ! Et bien plus encore Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Allez-vous essayer Yu-Gi-Oh! Master Duel quand il apparaîtra finalement sur la Nintendo Switch ? Laissez un commentaire ci-dessous.