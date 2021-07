Le nouveau ZTE Axon 30 apporte une caméra selfie sous-écran mise à jour

Le nouveau ZTE Axon 30 5G a été annoncé mardi, introduisant la deuxième itération de la technologie de caméra selfie sous-écran de ZTE. La première tentative a eu lieu via le ZTE Axon 20, qui a marqué la première version de smartphone à inclure une telle fonctionnalité.

Avant de plonger trop profondément dans cette nouvelle caméra selfie, passons en revue les spécifications. L’Axon 30 arbore un écran AMOLED de 6,92 pouces, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution FullHD (1920 x 1080). Le dernier combiné de ZTE est le Qualcomm Snapdragon 870, ce qui signifie qu’il s’agit d’un recul par rapport à l’Axon 30 Ultra, lancé plus tôt dans l’année.

Le chipset est associé à 6 Go, 8 Go ou 12 Go de RAM, ainsi qu’à 128 Go ou 256 Go de stockage. En termes de durée de vie de la batterie, ZTE a inséré une cellule de 4 200 mAh dans l’Axon 30, l’équipant également d’une charge rapide de 55 W. Mais ZTE est même allé plus loin puisque l’Axon 30 est également compatible avec Qualcomm Quick Charge 4+.

L’une des principales raisons pour lesquelles l’Axon 30 Ultra est considéré comme l’un des meilleurs téléphones Android de 2021 est grâce au système de caméra. Bien que ce nouvel Axon 30 ne soit pas aussi robuste, il comprend toujours un réseau de quatre caméras à l’arrière, avec en tête une caméra principale grand angle de 64 MP. Un capteur ultra-large de 8 MP, un objectif macro de 5 MP et un capteur de profondeur de 2 MP offrent de l’aide pour le reste de votre appareil photo.

Pour en revenir à cette caméra selfie sous-écran. Au début, cela peut sembler être le même objectif 16MP que l’on trouve dans la plupart des meilleurs téléphones Android bon marché. Mais ce n’est pas le cas, car ZTE a fait des efforts pour augmenter la densité de pixels de cette partie de l’écran (de 200 PPI à 400 PPI) et s’assurer que la sensibilité à la lumière reste inchangée.

ZTE a utilisé un total de sept couches de “matériaux hautement transparents et 3 technologies de traitement spéciales” pour garantir que la zone de la caméra est “plus transmissible à la lumière”. Cet objectif 16MP utilise également un binning de pixels 4-en-1, ainsi qu’une grande taille de pixel de 2,24-um pour fournir les meilleurs selfies possibles avec cette nouvelle technologie.

L’Axon 30 comprend également un scanner d’empreintes digitales sous l’écran, une connectivité Bluetooth 5.1, 5G et une prise en charge Wi-Fi double bande. ZTE a confirmé que l’Axon 30 sera initialement disponible en Chine, mais arrivera sur les marchés mondiaux en septembre. Le prix de l’appareil n’a pas encore été annoncé.

Outre des spécifications assez respectables, le ZTE Axon 30 arrivera plus tard cette année. Mais la caractéristique déterminante du téléphone est la caméra selfie sous-écran de deuxième génération de ZTE, qui vise à résoudre tous les problèmes de l’itération d’origine.