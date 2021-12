Le nouvel accent du sud de l’entraîneur de LSU Brian Kelly a le vent en poupe

Brian Kelly est le nouvel entraîneur-chef de l’équipe de football LSU Tigers après avoir quitté Notre Dame. Et alors qu’il est entraîneur-chef depuis moins d’une semaine, Kelly commence déjà à ressembler à la communauté LSU. Mercredi, Kelly est apparue à un match de basket-ball de LSU et a parlé aux fans à la mi-temps. Et pendant que Kelly parlait, les médias sociaux ont remarqué que leur nouvel entraîneur-chef avait un accent du sud.

Cela a suscité de nombreuses réactions chez les fans de football universitaire, car beaucoup pensent qu’il simulait l’accent puisqu’il n’avait jamais sonné comme ça lorsqu’il était entraîneur à Notre Dame ou à Cincinnati. Mais les fans de LSU ne se soucieront pas de l’accent tant qu’il pourra livrer un championnat national.

« Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de rejoindre un programme avec l’engagement envers l’excellence, de riches traditions et une fierté et une passion inégalées du football LSU », a déclaré Kelly lorsqu’il a été présenté comme entraîneur de LSU. « Je m’engage pleinement à recruter, développer et former des étudiants-athlètes d’élite, à remporter des championnats et à travailler avec notre administration pour rendre la Louisiane fière. Notre potentiel est illimité et j’ai hâte d’appeler Baton Rouge chez moi. » Voici un aperçu des médias sociaux qui s’en prennent à Kelly pour son nouvel accent.

L’histoire

Le nouveau faux accent du sud de Brian Kelly est l’histoire de la décennie. https://t.co/mh5KaMAxll – Kevin Clark (@bykevinclark) 3 décembre 2021

Kevin Clark a également déclaré: « Je sais que cela est souvent dit sur Internet, mais je suis en train de rire en larmes à cette vidéo. Il a le travail depuis cinq jours et il fait le morceau » I’m Your Huckleberry » de Val Kilmer de Tombstone. «

Le premier jour

1 jour à LSU Brian Kelly a développé un accent du sud pic.twitter.com/ct8PUpcEEE – Pardon My Take (@PardonMyTake) 3 décembre 2021

Une personne a écrit: « Les recrues verront à travers lui. Leurs parents ne vont pas lui faire confiance. LSU ne peut pas se permettre le rachat. Il y a un long hiver froid qui arrive à Baton Rouge et ils ne font pas bien avec le froid. »

Incroyable

Brian Kelly a accepté le poste de LSU et a immédiatement adopté un (mauvais et faux) accent du Sud. C’est incroyable. pic.twitter.com/8zT99Nih1N – Clay Travis (@ClayTravis) 3 décembre 2021

Clay Travis a poursuivi: « Regarder l’affreux accent du Sud de Brian Kelly me fait penser, qui a le pire accent du Sud de l’histoire du cinéma ou de la télévision? Je pense que cela pourrait être Kevin Spacey dans House of Cards. Qui sont vos autres nominés? »

S’il vous plaît, expliquez

Mon Dieu, j’espère que Brian Kelly sortira lors de sa conférence de presse avec un nouvel accent cajun inexpliqué. – Demetri Ravanos (@DemetriRavanos) 30 novembre 2021

Steak Shapiro, animateur de conférences sportives et personnalité de Food Network, a écrit: « L’explosion de Twitter à l’accent du sud de Brian Kelly a été extrêmement divertissante. »

Continue comme ça

Brian Kelly ne peut pas garder cette horrible imitation d’accent du Sud qu’il vient de développer aujourd’hui pendant plusieurs années pic.twitter.com/jSYG1UHmlB – Will Brinson (@WillBrinson) 3 décembre 2021

Will Brinson a poursuivi: « Je veux qu’il aille aussi loin que possible. ‘Weeeell maintenant, nous n’aimons pas ce que nous avons fait en attaque aujourd’hui, mais aussi sûr que j’aime les écrevisses, je vous dis que nous allons le découvrir. Sho nuff .’

