Le nouvel accord NBN de Superloop est le moyen le moins cher d’obtenir un Internet à 100 Mbps

Si votre connexion Internet est un peu lente, il y a de bonnes nouvelles pour ceux qui recherchent un plan plus rapide. Superloop vient de baisser le prix de plusieurs de ses forfaits NBN et dispose désormais de l’Internet 100 Mbps le moins cher d’Australie.

Le forfait NBN 100 du fournisseur est réduit à seulement 69,95 $ AU par mois pendant vos six premiers mois, ce qui vous fera économiser 20 $ AU très décent pour chaque période de facturation. Après cette remise initiale, votre facture augmentera jusqu’à 89,95 AU$ par mois, ce qui correspond à peu près au prix moyen pour cette vitesse.

Ce plan est livré avec une vitesse de téléchargement typique de 100 Mbps le soir et une vitesse de téléchargement de 20 Mbps, bien qu’il existe également une option NBN 100/40 à prix réduit. Pour le téléchargement supplémentaire, vous paierez 79,95 AU $ par mois pendant vos six premiers mois, avant qu’il n’atteigne 98,95 $ AU.

Comme mentionné, Superloop a également réduit le coût initial de ses forfaits NBN 25 et NBN 50, et bien que ceux-ci offrent des vitesses plus lentes, ils pourraient mieux convenir à l’utilisateur moyen qui souhaite simplement naviguer sur le Web et diffuser confortablement depuis chez lui.

L’option la moins chère est le plan NBN 25, qui commence à 54,95 $ AU par mois avant de revenir à son prix standard de 59,95 $ AU après les six premiers mois. Pendant ce temps, le plan NBN 50 de Superloop est tombé à 59,95 $ AU pour le premier semestre, après quoi il passe à 69,95 $ AU par facturation.

La tarification standard de Superloop pour ses forfaits NBN 25 et NBN 50 se situe également autour de la moyenne de leurs niveaux respectifs, bien que d’autres fournisseurs d’accès Internet offrent de meilleures remises lors de votre première inscription. Donc, si vous recherchez un plan avec ces vitesses, consultez nos guides pour les meilleurs plans NBN 25 et les meilleurs plans NBN 50.