Le nouvel agent de Valorant, KAY/O, révélé avec de nouvelles mécaniques

Riot Games a révélé le dernier agent Valorant doté d’un nouveau type d’effet de statut.

Riot vient de révéler le prochain agent Valorant dans la bande-annonce la plus cool qu’ils ont faite jusqu’à présent. KAY/O, un robot conçu pour chasser les Radiants apporte quelque chose de nouveau à la table, autre que son superbe design.

Être un initiateur signifie que KAY/O sera le site de prise et de reprise le plus utile, et bien sûr, éliminera les agents ennemis. Regardons ses capacités !

Capacités de KAY/O

Zéro point

Sa première capacité est la plus unique. KAY/O est équipé d’une lame de suppression, qui peut être lancée en appuyant sur le bouton de tir. Le couteau colle au premier coup de surface, puis prend quelques secondes à s’activer et supprime finalement tout le monde dans le rayon. Les agents supprimés ne peuvent pas utiliser leurs capacités avant la fin de la durée.

Lecteur Flash

KAY/O équipe une grenade flash, qui a un temps de fusion court avant d’exploser et d’aveugler les ennemis qui la regardent. Si KAY/O lance la grenade avec le bouton de tir, elle explose 1,6 seconde après avoir atteint sa destination. S’il la lance avec le bouton de tir alternatif, la grenade explose plus rapidement, ne prenant qu’une seconde pour exploser. Cela peut vraiment prendre les ennemis au dépourvu en essayant de détourner le regard de la grenade.

Fragment

KAY/O lance un fragment explosif qui colle au sol après avoir atteint sa destination. Le fragment explose plusieurs fois, infligeant de lourds dégâts aux ennemis se trouvant au milieu de son rayon.

NULL/cmd

Avec son ultime, KAY/O déborde d’énergie rayonnante, lui donnant du pouvoir tout en lui accordant une stimulation au combat (comme le Stim Beacon de Brimstone). Il pulse également plusieurs fois, supprimant les ennemis autour de lui à chaque pulsation. Si KAY/O est tué pendant son ult, il entre dans un état déstabilisé, ce qui permet aux alliés de le ranimer en stabilisant son noyau.

Changer le jeu

KAY/O semble à première vue un agent très intéressant. Il a un super flashbang et un stim dans son ultime, ressemblant à Reyna, qui a fait quelques apparitions dans Masters Reykjavik. En plus de cela, il a une capacité de dégâts qui peut être utilisée à la fois pour prendre et reprendre des sites.

Mais sa plus grande arme est sa suppression, rendant impossible pour les équipes ennemies de pousser ou de défendre avec leurs capacités. Bien que cela n’empêche pas les capacités existantes comme le mur de glace de Sage ou les robots de Killjoy, il peut empêcher les ennemis de s’échapper ou de prendre des alliés par surprise, ce qui devrait être très utile.

Il sera intéressant de voir comment les pros tireront le meilleur parti de KAY/O, qui arrivera avec l’épisode trois de Valorant dans quelques jours !

