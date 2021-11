Le nouvel agent de Valorant pourrait détrôner Jett en tant que roi des opérations

Image: Riot Games

Chamber, le dernier agent défensif de Valorant, ressemble à un monstre. Je suis terrifié par ce Français chic et ses très jolis fusils.

Le jeu de tir gratuit de Riot Games, Valorant, a quatre archétypes de personnages principaux : les duellistes (vos meurtriers spécialisés), les contrôleurs (vos personnages de fumée et de déni de zone), les initiateurs (vos clignotants, étourdisseurs et collecteurs d’informations) et les sentinelles (votre défensive experts). Chamber est une sentinelle, ce qui signifie que son travail consiste à verrouiller les sites en défense, tandis qu’en attaque, il met en place une toile défensive autour de la pointe, l’objectif principal du jeu, une fois qu’elle a été plantée. Les autres Sentinelles du jeu le font en ralentissant suffisamment l’ennemi pour que leur équipe ait le temps de passer d’un site de bombe à l’autre avant que la Sentinelle solo puisse être envahie. Parmi les Sentinelles actuelles, Sage a un mur et une zone refusant l’orbe lent, Killjoy a ses nombreux robots et mollies, et Cypher a ses cages, ses caméras et ses fils de déclenchement. Chamber, d’un autre côté, est tout simplement doué pour le meurtre.

Ses capacités sont vraiment intéressantes pour une Sentinelle, car à première vue, elles ne semblent pas si défensives. Sa capacité de signature est une téléportation instantanée, mais très bruyante, appelée Rendez-vous. Rendez-vous permet à Chamber de se repositionner pendant un combat, lui donnant une nouvelle ligne de vue sur l’ennemi ou le mettant complètement hors de danger.

Sa deuxième capacité, Headhunter, est juste une très bonne arme. Pour 100 crédits par tir (c’est incroyablement cher, à moins que vous ne soyez vraiment bon au tir), Chamber peut tirer un canon à main à portée qui tuera instantanément un ennemi entièrement blindé avec un tir dans la tête à partir de n’importe quelle distance. Cela fait de Headhunter une mise à niveau totale par rapport au Sheriff, le canon à main et l’arme à feu emblématiques du jeu sur lesquels il est évidemment basé, le seul inconvénient étant son coût.

Enfin, il a accès à Trademark, un outil de déni de zone très puissant. Il peut poser des mines (sous forme de cartes de crédit) qui, lorsqu’un ennemi traverse sa ligne de mire, libèrent un puissant champ lent et alertent la Chambre de leur emplacement.

Sa capacité ultime, le Tour de Force, n’est aussi qu’une arme… mais quelle arme c’est. Le fusil de sniper de Chamber est irréel. S’il touche votre adversaire, il mourra. Contrairement à l’Opérateur, l’autre tireur d’élite à tuerie instantanée de Valorant, cela inclut les tirs aux jambes. De plus, tuer un ennemi avec cette arme extrêmement jolie engendrera l’un de ces champs lents susmentionnés, ce qui rend l’approche de l’homme cauchemardesque encore plus dangereuse. Cela semble aussi… incroyable.

Valorant est actuellement affligé par le Jett Op Meta. Jett a été l’une des premières duellistes de Valorant et elle a défini une grande partie du paysage compétitif du jeu. Elle a une capacité appelée Tailwind, qui lui permet de se précipiter rapidement pratiquement quand elle le souhaite, y compris après avoir congédié un opérateur. L’Op est une arme à un coup, donc si vous faites un tir au corps, vous tuerez. Les inconvénients étant sa cadence de tir incroyablement faible et son imprécision non limitée. Manquer un tir opérationnel vous rendra généralement très vulnérable. Ce n’est pas le cas pour Jett, qui peut tirer un Op et s’enfuir immédiatement en sécurité. Traiter avec un bon Jett, brandissant l’Op, est un cauchemar, autour duquel la méta du jeu s’est construite.

Jett est tellement meilleure dans l’utilisation d’un Op que n’importe quel autre personnage du jeu, qu’elle pourrait tout aussi bien être le seul agent à pouvoir l’utiliser. Jett est une duelliste, ce qui signifie que son travail consiste à éliminer les malades dans des combats décousus. Pour le moment, elle n’a pas à le faire en défense. Au lieu de cela, elle vient de devenir l’opératrice dédiée de chaque équipe. Cela rend les compositions d’équipe dans les scènes pro et classées très obsolètes.

La Chambre peut la détrôner. Lui, contrairement à Jett, semble délibérément construit avec l’Op presque exclusivement à l’esprit. Ses téléportations lui donnent le même tir «gratuit» auquel Jett a accès, et ils sont sur un temps de recharge, ce qui rend sa capacité à tirer et à disparaître beaucoup plus cohérente. Son arme de poing tire beaucoup plus vite que le shérif traditionnel, lui permettant de pivoter rapidement de tireur d’élite à tireur d’élite. Et Trademark facilite la sécurisation des éliminations opérationnelles en révélant les positions ennemies et en en faisant des cibles beaucoup plus lentes. Même son esthétique à un coup merveilleusement prétentieuse et incitant à grincer des dents semble être conçue pour être le rêve remarquablement irritant d’un Op’er.

En plus des changements de Jett qui arriveront probablement dans le prochain patch majeur de Valorant, la simple présence de Chamber devrait considérablement bouleverser la composition des équipes classées. Comme la plupart des personnages, la scène professionnelle mettra probablement du temps à l’adopter, mais dans les prochains mois, on pourrait enfin voir la fin, ou du moins une déstabilisation, du redoutable Jett Op Meta.