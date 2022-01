Le nouvel agent Neon apporte le sprint et la glisse à Valorant

Image : Riot Games

Dans sa récente (et magnifique) bande-annonce de révélation, Neon, le nouvel agent sur le point d’être présenté au tireur tactique en équipe de Riot, Valorant, enfreint la règle cardinale du genre de tireur tactique en sueur, tryhard, cliquetant sur la tête – elle peut réellement déplacer avec fluidité.

Ce n’est pas un tir sur le mouvement de Valorant, que j’aime vraiment beaucoup, mais un moyen de la distinguer clairement du reste de la distribution du jeu. Valorant est un jeu de tir lent et exceptionnellement nerveux issu directement de Counter-Strike, il modifie cette formule en introduisant une toute nouvelle couche de stratégie via la composition d’équipe, un peu comme des jeux tels que Overwatch. Cependant, contrairement à Overwatch, les agents de Valorant partagent beaucoup plus de points communs qu’autrement. Tout le monde a accès aux mêmes armes (à l’exception de Chamber, le dernier agent à avoir été ajouté au jeu), tout le monde bouge de la même manière en dehors de ses capacités et chaque personnage a la même quantité de santé. Malgré cela, Riot a réussi à faire en sorte que les agents des dizaines et des changements du jeu se sentent différents les uns des autres.

Neon poursuit cette tradition avec un mouvement unique, des fumées et des étourdissements étranges, et un super dommage basé sur la foudre à la manière de l’empereur Palpatine. Sa capacité de signature semble lui permettre de sprinter, une première pour Valorant. Elle dépose son arme et charge vers l’avant, qui peut ensuite être enchaînée dans un mouvement de glissement, au cours duquel elle prépare son arme. Cette technologie de mouvement fera probablement d’elle un monstre absolu avec les mitraillettes et les fusils de chasse du jeu, lui permettant d’exceller dans des situations de combat rapproché.

En plus de son mouvement, Neon semble avoir un double mur de fumée unique, qui crée un mince tunnel de fumée à travers lequel les ennemis devront se battre. En créant un couloir fermé, Neon pourra facilement forcer les situations 1v1 et isoler les adversaires avec un contrôle de la ligne de vue. Pour compléter ses capacités de base, une grenade époustouflante, qui rebondit une fois, choque les ennemis aux points de rebond et d’atterrissage. Enfin, sa capacité ultime semble être une capacité de dégâts de feu soutenus et sans recul, qui semble absolument déchiqueter les ennemis si l’on en croit sa remorque.

Bien que personne ne sache à quel point elle sera forte jusqu’à ce que Riot publie une ventilation complète de ses capacités et qu’elle tombe entre les mains de pros, certaines choses sont sûres d’après le bref aperçu que nous voyons de ses capacités dans la bande-annonce de révélation de l’agent. Premièrement, elle est une duelliste, l’un des tueurs dévoués de Valorant. On s’attend à ce que les duellistes « entrent dans le frag », ce qui signifie essentiellement que c’est leur travail de commencer les combats et de mettre leur corps en danger pour leurs coéquipiers. Célèbre, de nombreux joueurs principaux de Duelist sont terrifiés à l’idée de fragging d’entrée et se cacheront derrière leurs coéquipiers, les exaspérant sans fin. S’il vous plaît ne faites pas cela.

Deuxièmement, son mouvement unique sera extrêmement diviseur. Valorant tente de faire la distinction entre s’en tenir au cœur des tireurs tactiques et permettre un jeu plus expressif. Neon est déjà accusé d’être un personnage « run and gun » sur Twitter et YouTube, et ces accusations se poursuivront probablement après sa sortie officielle. Cependant, je dirais que les personnages avec une mobilité unique sont non seulement bien, mais activement bénéfiques pour le jeu, surtout compte tenu de la fragilité des personnages dans Valorant.

La vraie chose qui déterminera les capacités de run-and-gun de Neon est l’importance de la pénalité de visée sur sa diapositive, puisque la bande-annonce ne la montre qu’en utilisant le Stinger, le SMG à tir rapide et imprécis de Valorant pour brûler les adversaires à courte distance. Si elle conserve un semblant de précision tout en glissant, elle pourrait alors avoir un avantage obscène au combat qui mérite qu’on s’inquiète. Sinon, c’est juste une astuce unique qui lui permettra d’entrer en frag (ou de mourir en essayant) extrêmement rapidement.

Indépendamment de la façon dont les choses se passent avec Neon, il est bon de voir Valorant continuer à itérer et à développer de nouveaux personnages dans un format de jeu relativement strict. Lorsque j’ai joué pour la première fois à la version bêta il y a deux ans, une partie de moi était sceptique quant au fait que l’équipe de Riot Games puisse produire de manière cohérente des personnages dotés de capacités intéressantes en utilisant seulement une poignée d’outils de base tels que les flashs, les fumées, les téléportations et les étourdissements. Malgré la simplicité du format, plus d’une douzaine d’agents uniques ont et continuent de sortir du jeu. Je suis impatient de voir ce qu’ils font ensuite. Personnellement, j’espère un nouveau personnage de collecte d’informations, mais ce n’est que moi.