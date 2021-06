Le nouvel album collaboratif de Robert Plant avec Alison Krauss comprendra une reprise du classique des années 1960

Selon Led Zeppelin News, il semble que Robert Plantele nouvel album collaboratif de Alison Krauss comprendra une couverture d’un ” A la recherche de mon amour “, une chanson de 1965 de BOBBY MOORE ET LES AS DU RYTHME.

Le prochain LP sera la suite de 2007 “Levée de sable”, qui a remporté Grammy Awards pour “Album de l’année”, “Meilleur album folk/américain contemporain”, “Disque de l’année” pour “Veuillez lire la lettre”, “Meilleure collaboration pop avec voix” pour “Femme riche”, et “Meilleure collaboration country avec voix” pour “Tuer les bleus”.

Greg Leisz, un musicien qui a joué sur “Levée de sable”, révélé lors d’une apparition sur le “Tout le monde aime la guitare” podcast qu’il a entendu une chanson du prochain album. “[Robert is] faire un autre enregistrement avec Alison Krauss, et j’en ai entendu un morceau l’autre jour”, a-t-il dit. “Incroyable.” Dire que la chanson s’appelait ” A la recherche de mon bébé “, Leisz a chanté une partie de celui-ci: “Chercher, chercher mon bébé.” Il a ajouté : “Quand vous entendez ça, ça va vous épater. C’est fantastique.”

De retour en 2015, Archives de la République a publié le “J’adore les tonneliers” bande originale officielle, mettant en vedette la réunion en studio de Plante et Krauss sur leur original de Noël “La lumière du jour de Noël”.

Dans une interview de 2014 avec Pierre roulante, Plante a révélé qu’il avait parlé avec Krauss sur l’enregistrement d’un suivi de “Levée de sable”. “Alison m’a appelé il y a six semaines”, dit-il. “Elle a dit : ‘Est-ce qu’on devrait faire un nouveau disque ?'”

Plante déjà essayé de faire un “Levée de sable” suivi quand lui et Krauss terminé leur tournée en 2009. Le LED ZEPPELIN le leader est entré dans un studio californien avec le producteur Daniel Lanois et a essayé d’écrire du matériel avec lequel il pourrait chanter Krauss. “Nous nous sommes éloignés de cela et avons repris nos jouets”, a déclaré Plante. “Dan et j’ai écrit environ cinq chansons en deux ou trois jours à Silver Lake. Ils étaient plutôt bons, mais ils ne se prêtaient pas vraiment à une collaboration vocale, alors je les ai retirés. Et alors Alison je suis retourné aux gros gars avec des barbes [her longtime band UNION STATION] et elle a fait un assez bon disque dans ce genre.”

