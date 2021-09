Le nouvel album d’ABBA dépasse les 80 000 précommandes et bat le record universel du Royaume-Uni

ABBA dans les équipements de capture de mouvement. Crédit photo : Baillie Walsh

Les fans d’ABBA sont enthousiasmés par le nouvel album Voyage. Rien qu’au Royaume-Uni, les précommandes ont dépassé les 80 000, battant un record de précommandes d’Universal Music UK.

La sortie de l’album est accompagnée d’une tournée spéciale Voyage à Londres. Les billets ont été mis en vente aujourd’hui pour l’événement numérique ABBA Voyage. Des versions numériques des chanteurs (pas des hologrammes) se produiront aux côtés d’un groupe de 10 musiciens au Queen Elizabeth Olympic Park de Londres. Les spectacles commencent le 27 mai 2022 et les fans d’ABBA se sont précipités pour réserver leurs billets.

Les ABBAtars numériques d’Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson et Björn Ulvaeus se produiront aux côtés du groupe. Les homologues numériques du groupe ont été créés avec l’aide d’Industrial Light and Magic, la société d’effets spéciaux fondée par George Lucas.

Le travail sur la série de concerts a nécessité des mois de capture de mouvement avec le groupe et une équipe de plus de 850 personnes. Plus de 160 caméras ont été utilisées pour filmer la performance du groupe. ILM a utilisé des images d’archives du groupe pour développer la performance numérique réaliste.

Les membres du groupe ABBA ont interprété chaque chanson de la série pendant cinq semaines afin que ILM puisse capturer tous les maniérismes.

Le directeur créatif Ben Morris affirme que son entreprise a recréé ABBA à son apogée, à partir de 1979. « Nous les créons en tant que personnages numériques, puis utilisons des techniques de capture de performances pour les animer et les rendre parfaitement réels », explique Morris.

James Righton et Little Boots de Klaxons apparaîtront tous les deux dans le cadre du groupe live. La réunion sera la première en quatre décennies avec « I Still Have Faith in You » et « Don’t Shut Me Down » célébrant l’annonce.

Le nouvel album d’ABBA Voyage contiendra dix nouveaux morceaux, avec au moins une chanson de Noël. Le groupe va-t-il détrôner la tradition de Noël de Mariah Carey de prendre la tête des charts de Noël ? Je suppose que nous verrons plus tard cette année.

ABBA – Voyage TracklistJ’ai toujours foi en toiQuand tu as dansé avec moiLittle ThingsDon’t Shut Me DownJuste une notionJe peux être cette femmeGardez un œil sur DanBumblebeePas de doute à ce sujetOde à la liberté

ABBA est sur le point d’atteindre une toute nouvelle génération de nouveaux fans, en particulier sur TikTok. Le groupe a récemment rejoint le site de vidéos abrégées et le hashtag #ABBA a généré un milliard de vues jusqu’à présent. C’est sans le catalogue officiellement disponible pour une utilisation sur la plate-forme également.