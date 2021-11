Le nouvel album d’Adele ’30’ a les médias sociaux dans leurs sentiments

Adele est de retour et son nouvel album, 30, est déjà un favori des fans. L’album marque le premier disque du chanteur puissant en six ans. Le quatrième album studio de la chanteuse née en Angleterre comprend 12 titres. Le premier single de l’album, « Easy on Me », raconte ses sentiments de divorce avec son ex-mari Simon Konecki. « Easy on Me » approche les 6 millions de streams sur Spotify. L’album, bien sûr, contient des ballades profondes pour lesquelles Adele est connue.

L’une des chansons de l’album qui s’avère être l’une des préférées est « I Drink Wine ». En fait, la chanson durait en fait 15 minutes. À la demande de la maison de disques, Adele l’a édité… en grande partie. « [The label] était comme, ‘Écoute, tout le monde t’aime, mais personne ne joue une chanson de 15 minutes à la radio' », a-t-elle déclaré à Rolling Stone dans une récente interview pour la couverture. La version longue de 15 minutes de la chanson existe toujours. On ne sait pas si elle prévoit de le publier à un moment donné.

Contrairement à ses trois albums précédents, Adele dit que cet album est particulièrement spécial et le plus personnel à ce jour. « C’est sensible pour moi, ce disque, à quel point je l’aime », a déclaré Adele à Vogue. « Je dis toujours que 21 ne m’appartient plus. Tout le monde l’a tellement pris dans leur cœur. Je ne lâche pas celui-ci. C’est mon album. Je veux me partager avec tout le monde, mais je ne Je ne pense pas que je laisserai jamais celui-ci partir. «

Les fans le ressentent définitivement. L’album est en vogue sur les plateformes de médias sociaux depuis sa sortie le vendredi 19 novembre.

Le meilleur à ce jour

30 est peut-être mon album préféré d’Adele omg, j’ai écouté cet album TOUTE LA JOURNÉE😭 — 🪐 (@troyemajesty) 19 novembre 2021

Le précédent album d’Adele, 21, continue de vendre des disques six ans après sa sortie. Cet utilisateur de Twitter dit que 30 les surpassent tous.

La bête vocale

Personne ne baise avec Adele sur cet album, frère. – 25 $ MI. (@Tajjjjjjjj_) 19 novembre 2021

Adele a été saluée comme l’une des plus grandes voix à avoir jamais honoré la Terre. Mais cette utilisatrice dit qu’elle est tout simplement la meilleure.

Tonnerre d’applaudissement

@Adele tante a mâché cet album. Pas de restes. Et nettoyé comme

10/10 pic.twitter.com/z2xWDCQQCC – DirtySouf30🧜🏾‍♂️💨🍂🍃 (@FineUncleKai) 19 novembre 2021

Un fan dit qu’Adele est inégalée. Ils donnent à l’album une note parfaite.

Trop à la fois

J’ai presque tout écouté aujourd’hui. Très bon. Très émotif. J’aurais dû attendre plus de temps entre Taylor et Adele – Kaeleen (@ohkaeegreat) 19 novembre 2021

Un utilisateur de Twitter n’était pas préparé. Ils ont écouté à la fois le nouvel album de Taylor Swift et 30 et cela s’est avéré écrasant.

J’avais hâte d’écouter

@jrand44 J’allais sauter l’album Adele, car j’avais encore des crises de larmes à propos des 10 minutes All Too Well. Vous m’avez tous convaincu. Le score est MAGNIFIQUE ! – Kathleen LeBlanc (@kathleenponders) 19 novembre 2021

L’anticipation grandissait pour celui-ci après avoir entendu le bavardage en ligne, ils n’ont pas pu résister. Adele l’a fait pleurer.

