Le nouvel album d’Adele bat des records avec ses préventes

Adele et son nouvel album battent des records de prévente

Le beau chanteur Adele n’est presque pas loin de sortir son nouvel album « 30 », et bat déjà des records dans ses avantages au sein de la plate-forme Apple Music, quelque chose qui a sans aucun doute impressionné tout le monde, cependant, beaucoup attendaient du nouveau matériel de la part des Britanniques.

Comme vous le savez peut-être, le retour d’Adèle après six ans d’absence avec le single « Doucement pour moi« Il a établi des records et des jalons au cours des deux semaines qui ont suivi son lancement le 15 octobre, atteignant le numéro 1 du Hot 100 au cours de sa première semaine complète de disponibilité.

Elle est même devenue la chanson la plus jouée sur Spotify en un jour seulement après sa sortie sur les plateformes numériques.

Cependant, comme l’annonce le prochain quatrième album de la chanteuse britannique, 30, qui sortira le 19 novembre, bat également des records Apple Music pour les pré-ajouts.

Selon un représentant de la plate-forme, Adele’s 30 est devenu l’album le plus pré-ajouté de tous les temps sur Apple Music dès la première semaine où l’option a été trouvée disponible, établissant également le record du plus grand nombre de numéros pré-ajoutés. le record de tous les temps dans les plus brefs délais.

Notamment, le précédent record de la plupart des pré-ajouts avant la sortie d’un album était la chanteuse Billie Eilish pour son deuxième album Happier Than Ever, qui a atteint juste au nord du million de pré-ajouts.

Son nouvel album a encore trois semaines pour continuer à accumuler des pré-ajouts avant qu’il ne soit disponible.

Malheureusement, Apple a refusé de partager le nombre actuel 30 qu’il a atteint jusqu’à présent, citant l’indice d’une semaine qui manque toujours avant son lancement.

Selon Apple Music, les auditeurs qui pré-ajoutent des albums écoutent ces versions en moyenne 4,2 fois plus que les utilisateurs qui ne le font pas.

Alors que pour les albums pop, ce nombre augmente à 5,6 fois au cours de la première semaine de sortie d’un album.

Et les deux tiers des utilisateurs qui ont pré-ajouté un album y reviennent également dans la première semaine de sa sortie.

En plus des records d’albums, la nouvelle chanson a fait d’énormes progrès dans le monde entier, atteignant la première place des 100 meilleurs classements quotidiens d’Apple Music dans 89 pays et 79 villes, et comme si cela ne suffisait pas, elle est également en tête de liste. .le top 100 mondial chaque jour depuis son lancement.