Le nouvel album d’André Rieu célèbre la joie d’être « heureux ensemble »

André Rieu a annoncé qu’il sortira son nouvel album studio Happy Together le 19 novembre 2021. Happy Together est une ‘ode à la joie’ émotionnelle, célébrant le retour à la vie, au bonheur et à l’amour, et un rappel musical de la joie d’être ensemble avec amis et famille. André Rieu a personnellement choisi et enregistré certaines de ses chansons préférées du monde entier pour son nouvel album et le DVD d’accompagnement, notamment « You are my Sunshine », « La Bamba », « Happy Together », « Voices of Spring », « Valencia ‘, ‘Circus Renz’, ‘Estudiantina’ et ‘Quand j’ai 64 ans’.

« J’espère que mon nouvel album vous rendra très, très heureux ! »

André Rieu a enregistré cet été son joyeux nouvel album avec son Johann Strauss Orchestra dans ses Studios de Maastricht. Il a déclaré : « Lorsque mon orchestre et moi avons finalement pu nous réunir à nouveau après plus d’un an de séparation, nous avons ri et pleuré et nous étions pleins d’émotions ! Mon orchestre est ma grande famille, et je pense que vous ressentirez notre joie et notre énergie de pouvoir à nouveau faire de la musique. J’espère que mon nouvel album vous rendra très, très heureux !

André Rieu et son orchestre Johann Strauss ne ressemblent à aucun autre orchestre au monde – comme ils ne sont pas limités par les règles strictes de la musique classique, ils peuvent faire tout ce qu’ils veulent ! Et maintenant, après plus d’un an de séparation, ils sont ravis d’être réunis et sont Happy Together ! Regardez les performances joyeuses d’André Rieu avec son Orchestre Johann Strauss sur le DVD bonus.

À propos d’André Rieu

Le violoniste superstar André Rieu, le roi de la valse, a rendu la musique classique accessible à des millions de personnes dans le monde. Il a fait de la valse une sensation mondiale, a vendu plus de 40 millions d’albums et est l’artiste classique le plus rentable de l’histoire de Billboard Boxscore. Ses performances comprennent un mélange de classiques légers, de valses, de musique de film et d’opéra ainsi que de chansons pop, interprétées par son orchestre Johann Strauss, le plus grand orchestre privé au monde. André Rieu a récemment reçu son 10e disque d’or britannique et ses albums ont tous atteint le Top 10 des charts pop britanniques.

