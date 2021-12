Le nouvel album de Daniel Barenboim ‘Encores’ célèbre son 80e anniversaire

Daniel Barenboim a annoncé qu’il sortira son nouvel album Encores, pour célébrer son 80e anniversaire, le 25 mars 2022. La nouvelle sélection des rappels préférés du pianiste a été spécialement enregistrée à la Pierre Boulez Saal de Daniel Barenboim à Berlin et présente des chefs-d’œuvre miniatures d’Albéniz, Chopin, Debussy, Liszt, Schubert et Schumann. Le premier single des Encores de Daniel Barenboim, ‘Clair de Lune’ de Debussy, est maintenant disponible.

Encores célèbre les 80 ans de Daniel Barenboim

Encores marque le début de l’hommage de Deutsche Grammophon à Daniel Barenboim tout au long de l’année à venir, alors qu’il approche de son 80e anniversaire en novembre, qui comprend trois albums et deux concerts diffusés sur DG Stage.

La sortie des Encores de Daniel Barenboim sera suivie de la réédition de ses interprétations des Lieder ohne Worte de Mendelssohn (« Chansons sans paroles »), initialement parue en 1974 sous la forme d’un coffret de 3 LP, le 29 juillet, et de ses dernières lectures de Les quatre symphonies de Schumann, enregistrées en direct avec la Staatskapelle Berlin au Staatsoper Berlin et à la Philharmonie Berlin, le 7 octobre.

Daniel Barenboim a signé un contrat pour faire une douzaine d’albums pour Deutsche Grammophon en juillet 1972 et au cours des deux décennies suivantes, il a construit les bases de son remarquable catalogue pour le label.

Daniel Barenboim a déclaré : « Je suis reconnaissant à Deutsche Grammophon d’avoir choisi de marquer l’année de mon 80e anniversaire avec des performances récentes ainsi qu’un album réalisé au cours de mes premières années avec le label. Je crois que ces enregistrements montrent comment la musique existe en tant que monde en soi, jamais la même deux fois, toujours en évolution, peu importe combien de fois nous interprétons une composition particulière. C’est le grand privilège d’être musicien, la chance d’apprendre de nouvelles choses à chaque fois que nous jouons le même morceau. Et c’est un privilège supplémentaire de pouvoir partager cette expérience avec le public.

« Maestro Barenboim est une grande source d’inspiration »

« Nous avons le privilège de travailler avec Daniel Barenboim au cœur de Yellow Label », a déclaré le Dr Clemens Trautmann, président de Deutsche Grammophon. « La curiosité intellectuelle, les idées spirituelles et la maturité artistique de sa création musicale méritent toutes les distinctions, tout comme son travail d’humanitaire, d’éducateur, d’innovateur et de défenseur passionné de la musique en tant que force du bien dans le monde. Pour cette année anniversaire, nous allons présenter de multiples facettes de son travail créatif, allant d’une réédition d’un de ses premiers enregistrements pour DG à des enregistrements live récents, en passant par un tout nouveau cycle symphonique de Schumann avec la Staatskapelle Berlin et un album de des rappels de piano réalisés à la Pierre Boulez Saal, son centre pionnier pour la promotion des échanges et du dialogue culturels à Berlin. Nous sommes impatients de travailler sur de nombreux autres projets dans les années à venir avec Maestro Barenboim, qui est une source d’inspiration majeure pour la musique classique et notre société civile dans son ensemble.

Daniel Barenboim n’est pas seulement un soliste acclamé et un chef d’orchestre aussi à l’aise à l’opéra que sur la scène de concert, il est un chambriste dévoué, jouant et enregistrant avec de vieux amis tels que Martha Argerich, Yo-Yo Ma et Anne-Sophie Mutter, et de plus jeunes virtuoses comme Kian Soltani ou son fils violoniste Michael. Il est également un conférencier respecté, un militant pour la paix et un champion de l’éducation musicale. Opera Now a noté: « Il est l’une des figures culturelles les plus polyvalentes de notre temps. »

Les célébrations de Deutsche Grammophon pour marquer le 80e anniversaire de Daniel Barenboim comprennent également deux concerts diffusés sur DG Stage. Daniel Barenboim est rejoint le 14 janvier par son amie d’enfance Martha Argerich pour un programme de duos de piano suivi, le 21 janvier, d’une représentation du Triple Concerto de Beethoven donné à l’occasion du 20e anniversaire du révolutionnaire West-Eastern Divan Orchestra dont Daniel Barenboim co -fondé pour promouvoir le dialogue interculturel. Les solistes sont trois des musiciens les plus illustres d’aujourd’hui : Daniel Barenboim, qui dirige au piano, la violoniste Anne-Sophie Mutter et le violoncelliste Yo-Yo Ma.

Daniel Barenboim dirigera l’Orchestre philharmonique de Vienne lors du concert du Nouvel An le 1er janvier 2022 qui sera diffusé à la télévision et à la radio dans le monde entier.

Le nouvel album de Daniel Barenboim Encores sortira le 25 mars 2022 et peut être pré-commandé ici.

