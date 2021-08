Le nouvel album de Destruction sortira en 2022 ; Premier single à arriver ce mois-ci

Dans une nouvelle interview avec le Finlandais Janne Vuorela, DESTRUCTION leader Schmier a été demandé si lui et ses camarades de groupe ont utilisé la pandémie de coronavirus pour travailler sur du matériel pour le suivi de 2019 “Né pour périr” album. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Pendant longtemps, je n’étais pas prêt. Et l’année dernière, je n’ai même pas essayé de penser à un nouvel album. Mais au début de cette année, j’étais un peu motivé. Après le livestream, en gros , je me suis assis et j’ai commencé à écrire de nouveaux trucs. Et puis en février, nous avons commencé à faire les premières démos et tout. Et nous avons [been] aller au studio depuis maintenant. En ce moment, je vais de nouveau retourner en studio demain pour faire les mixages finaux. Donc le nouvel album sera fait cet été — comme, au mois d’août, les mixes sont faits. Et nous allons également sortir un nouveau single très bientôt. Mais l’album arrive au début de l’année prochaine. Notre label a tout de suite dit, cette année, il n’y a plus de place pour un nouvel album ; il y a tellement d’autres groupes à venir [out with new releases] cette année. Tout le monde a repoussé [their releases]. Mais nous allons sortir quelques singles cette année, donc les fans sauront qu’un nouvel album arrive bientôt. Nous avons écrit beaucoup de bonnes chansons, je pense, et la première sortira dans environ deux ou trois semaines — le 19 [August].”

En ce qui concerne la difficulté de planifier la sortie d’un nouvel album alors que la pandémie se poursuit, Schmier dit : “Le problème, c’est que quand on ne peut pas faire de tournée, [releasing] un nouvel album n’est pas très bon. Parce que vous voulez présenter les nouvelles chansons aux fans, vous voulez les jouer en direct. Avec « Né pour périr », nous n’avons pu faire que deux tournées européennes, et c’est tout. Nous ne pouvions pas aller au [United] États-Unis, en Asie, en Amérique du Sud, où nous avons le plus de fans. Donc ça fait un peu bizarre. La prochaine tournée, nous devons essentiellement montrer deux albums à la foule – ce n’est pas un seul; ce sont deux albums que nous n’avons pas encore présentés.

“Pour moi, une fois que j’étais à nouveau en studio, j’écrivais avec les gars de nouvelles chansons [and] en enregistrant, j’avais l’impression d’être à nouveau musicien – quelque chose qui nous a manqué toute l’année dernière lorsque la pandémie battait son plein et que nous avons commencé à être déprimés pour l’avenir », a-t-il poursuivi. « Et cette année, c’était différent. Et je pense que le nouvel album a vraiment eu une grande partie pour moi, que je pouvais le sentir. Nous devons avancer. Il faut penser positif, aller de l’avant. Et c’était bon. Donc, le nouvel album m’a vraiment aidé à traverser la pandémie. Et maintenant, nous allons aussi avoir quelques premiers spectacles. Nous avons déjà eu le premier festival, et nous allons en jouer six autres maintenant en août. Bien sûr, vous devez vous attendre à l’inattendu, mais d’un autre côté, vous essayez de rester positif et de regarder vers l’avenir. Nous savons qu’il n’y aura pas de vraies tournées avant l’année prochaine. Cette année, ce seront des concerts spontanés. Nous essaierons de jouer le plus possible. Mais nous ne nous attendons pas à ce que des tournées complètes aient lieu cette année.”

DESTRUCTION joué sans guitariste fondateur Michael “Mike” Sifringer le 16 juillet au Fête de la zone 53 à Leoben, en Autriche. Schmier plus tard sous-entendu dans une publication sur les réseaux sociaux qui Mike avait quitté le groupe et avait promis qu’une déclaration « expliquant la situation » suivrait en août.

Sifringer est le seul membre de DESTRUCTION être resté constant tout au long de la carrière du groupe. Schmier Est apparu sur DESTRUCTIONles trois premiers albums de avant de quitter le groupe et d’être remplacé par ESPRIT FRAPPEUR chanteur André Grieder. Andréla seule apparition enregistrée de DESTRUCTION était sur le “Cerveau fêlé” album, sorti en 1990. Schmier rejoint DESTRUCTION en 1999.

DESTRUCTION sortira un nouveau Blu-ray et CD, “L’attaque en direct”, le 13 août via Disques de napalm. La sortie de 22 chansons comprend des images du concert en direct de près de deux heures du groupe à partir de janvier 2021 au légendaire lieu Z7 à Pratteln, en Suisse.

En mai 2020, DESTRUCTION a livré un régal pour les fans coincés à la maison et incapables d’assister aux spectacles en direct: “Born To Thrash – Live In Germany“, le premier album live du groupe avec le plus de line-up, a été rendu disponible numériquement sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement.

“Né pour périr” est sorti en août 2019 via Explosion nucléaire. Le disque a été enregistré en janvier et février 2019 avec Pulver VO (PRO-DOULEUR, Sorcières ardentes, NERVOSA) à Studios de Little Creek en Suisse et est le premier DESTRUCTION album à présenter Randy Noir à la batterie et second guitariste Damir Eskic.

Damir est un guitariste suisse d’origine bosniaque qui travaille comme professeur de guitare, étant lui-même un ancien élève de Tommy Vetterli (CORONER). Il joue également dans un groupe de heavy metal appelé GOMORRE et a déjà contribué trois solos à DESTRUCTIONl’album de 2016 “Attaqué”.



