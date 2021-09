Le nouvel album de Drake, Certified Lover Boy, est maintenant disponible

Après plusieurs retards et contretemps, Canard a enfin sorti son très attendu sixième album studio Certified Lover Boy.

La superstar canadienne a passé cette semaine à taquiner les fans avec des détails sur Certified Lover Boy, y compris des conseils pour les artistes qui figurent sur l’album, sur des panneaux d’affichage à travers l’Amérique du Nord.

21 pistes, Certified Lover Boy, comprend des vers de Jay-Z, Kid Cudi, Lil Wayne, Travis Scott, Future, Yebba, Young Thug, Lil Baby, 21 Savage et plus encore.

De plus, le deuxième morceau de l’album, « Papi’s Home », comprend les chœurs de Nicki Minaj. “Way 2 Sexy”, aux côtés de Future et Young Thug, comprend un extrait du méga-hit de Right Said Fred de 1991 “I’m Too Sexy”.

“TSU” échantillonne le morceau de 1997 de NSYNC “Sailing”, selon Genius. Il donne également un crédit partiel pour l’écriture de chansons à R. Kelly, qui est actuellement jugé pour racket, trafic sexuel et pédopornographie. Les détails de l’implication de Kelly dans “TSU” ne sont pas clairs à l’heure actuelle.

Dans une biographie de l’album sur Apple Music, Drake a écrit que l’album parle “d’une combinaison de masculinité toxique et d’acceptation de la vérité qui est inévitablement déchirante”. Il a également dédié l’album à feu Nadia Ntuli et Mercedes Morr.

Le long métrage de Kid Cudi semble marquer la fin de la querelle dans laquelle lui et Drake étaient impliqués il y a quelques années. Un fan sur Twitter a déclaré qu’ils étaient “heureux” de voir la fin de leur bœuf, ce à quoi Cudi a retweeté et a dit “moi aussi”.

Drake a confirmé la sortie de l’album la semaine dernière, en l’annonçant dans l’émission ESPN “SportsCenter”. Certified Lover Boy devait sortir en janvier de cette année, mais a été reporté en raison du rétablissement de Drake après une opération au genou.

Certified Lover Boy comprend les pistes suivantes :

“Poésie champenoise”

“La maison de Papi”

“Les filles veulent des filles” (ft. Lil Baby)

“Dans la Bible” (ft. Lil Durk & Giveon)

“Love All” (ft. Jay-Z)

« Commerce équitable » (ft. Travis Scott)

“Way 2 Sexy” (ft. Future & Young Thug)

“TSU”

“N 2 Deep” (ft. Future)

“Pipe vers le bas”

“Le chagrin de Yebba”

“Pas d’amis dans l’industrie”

“Knife Talk” (ft. 21 Savage & Project Pat)

« 7h sur le chemin de la bride »

“Faites la course avec mon esprit”

« Fontaines » (ft. Tems)

« Mieux s’entendre » (ft. Ty Dolla $ ign)

“Vous ne vivez que deux fois” (ft. Rick Ross & Lil Wayne)

« IMY2 pi. Kid Cudi »

“F_king Fans”

“Le Remords”

