Le nouvel album de Halsey défend les «corps enceintes et post-partum» .

La chanteuse Halsey sait que « nous avons un long chemin à parcourir pour éradiquer la stigmatisation sociale autour du corps et de l’allaitement ». Mais vous ne pouvez pas lui reprocher d’avoir essayé.

Mercredi, Halsey a révélé la couverture de son quatrième album studio à venir, “Si je ne peux pas avoir d’amour, je veux du pouvoir”.

L’œuvre d’art “Game of Thrones” – photographiée par le photographe Lucas Garrido – montre le hitmaker “Bad at Love” assis sur un trône doré, en équilibre avec un bébé sur ses genoux tout en portant une couronne et une robe longue exposant son sein gauche.

En janvier, Halsey a annoncé qu’elle était enceinte d’une séance photo colorée faisant allusion au concept d’un “bébé arc-en-ciel” – ou d’un enfant né après une fausse couche.

“Cet album est un album concept sur les joies et les horreurs de la grossesse et de l’accouchement”, a écrit le nominé aux Grammy cette semaine sur Instagram.

« Il était très important pour moi que la pochette transmette le sentiment de mon voyage au cours des derniers mois. … L’idée que moi en tant qu’être sexuel et mon corps en tant que récipient et cadeau à mon enfant sont deux concepts qui peuvent coexister pacifiquement et puissamment.

L’artiste de “Closer” devrait accueillir son premier enfant des années après avoir fait une fausse couche sur scène lors d’un concert en 2015. Le père du nouveau bébé est le petit ami de Halsey, le scénariste Alev Aydin.

Certains fans de la chanteuse pop ont même supposé que le bébé présenté dans sa nouvelle pochette d’album était le sien – mais cette théorie a été démystifiée par une vidéo de Halsey dévoilant un rendu géant de l’image au Metropolitan Museum of Art de New York avec son baby bump encore intact.

“Mon corps a appartenu au monde de différentes manières ces dernières années, et cette image est mon moyen de récupérer mon autonomie et d’établir ma fierté et ma force en tant que force vitale pour mon être humain”, a poursuivi Halsey dans sa légende Instagram.

«Cette image de couverture célèbre les corps enceintes et post-partum comme quelque chose de beau, à admirer. … J’espère que cela peut être un pas dans la bonne direction !

En 2018, Halsey a parlé d’avoir reçu un diagnostic d’endométriose – un trouble souvent douloureux de l’utérus – peu de temps avant de découvrir qu’elle était enceinte lors de sa tournée de 2018.

“La prochaine chose que je savais, j’étais sur scène en train de faire une fausse couche au milieu de mon concert”, a-t-elle déclaré. “Et la sensation de regarder une centaine de couples d’adolescents en face pendant que vous saignez à travers vos vêtements et que vous devez encore faire le spectacle…

«À ce moment-là, je me suis dit:« Je ne veux plus jamais avoir à faire ce choix – faire ce que j’aime, ou ne pas pouvoir le faire à cause de cette maladie. Alors j’ai baissé les bras, et je suis devenu très agressif dans la recherche d’un traitement et j’ai subi une intervention chirurgicale il y a un an, et je me sens beaucoup mieux.

Le prochain album studio de Halsey, produit par le duo musical oscarisé Trent Reznor et Atticus Ross, arrive le 27 août.

