Le nouvel album de Keb’ Mo’ devrait sortir en janvier 2022

Cinq fois lauréat d’un Grammy Keb’Mo’ a annoncé son nouvel album Good To Be, dont la sortie est prévue pour le 21 janvier 2022 via Rounder Records.

L’annonce arrive avec la vidéo officielle du premier single « Good Strong Woman » mettant en vedette Darius Rucker, que vous pouvez consulter ci-dessous.

« J’ai co-écrit ceci avec deux des meilleurs écrivains country de Nashville, Jason Nix et Jason Gantt », a déclaré Keb’ Mo’ à propos de « Good Strong Woman ». C’est une chanson que je ne pensais pas enregistrer, mais c’était juste trop amusant, et j’ai dû essayer. Lorsque Darius s’est impliqué, c’est passé du plaisir à l’étourdissement », explique Kevin Moore, mieux connu sous son nom de scène Keb’ Mo’.

Écrit entre Nashville et sa maison d’enfance à Compton, en Californie, Good To Be est une célébration des racines et de la résilience, s’appuyant sur le country, la soul et le blues pour forger un son qui transcende les genres et la géographie.

Good To Be a été coproduit par Keb’ Mo’ aux côtés de la légende de la musique country Vince Gill, qui a produit trois des 13 titres de l’album, et le triple lauréat d’un Grammy Tom Hambridge (BB King, Buddy Guy). Darius Rucker, Kristin Chenoweth et Old Crow Medicine Show font tous des apparitions sur l’album.

Plus tôt cette année, Keb’ Mo’ a sorti « Sunny and Warm » et « The Medicine Man » (feat. Old Crow Medicine Show), qui apparaîtront tous deux sur le prochain album. Alors que certaines des chansons comme « Quiet Moments » ont été écrites dès le début des années 70, d’autres ont été écrites il y a quelques mois à peine au milieu de la pandémie de COVID-19, qui a forcé Keb ‘à quitter la route pendant plus d’un an. .

Partageant son temps entre Nashville et Compton, où il a récemment acheté et rénové la maison de sa défunte mère, Keb’ s’est souvent retrouvé à réfléchir à l’idée de chez soi, à réfléchir à ce que signifie appartenir et à ce qu’il faut pour rester fidèle à soi-même.

« On ne peut pas apporter une attitude à Compton », se souvient Keb’. « Vous ne pouvez pas poser. Vous ne pouvez être que réel lorsque vous marchez dans les mêmes rues que celles dans lesquelles vous faisiez du vélo quand vous étiez enfant. À bien des égards, revenir là-bas m’a semblé achevé.

Le mois dernier, Keb ‘Mo’ a reçu le prix Lifetime Achievement Performance de l’Americana Music Association, qui lui a été remis lors de la 20e cérémonie annuelle de remise des prix et distinctions de l’organisation à Nashville.

Keb’ Mo’ sera en tournée tout au long de l’année, avec des dates supplémentaires qui seront annoncées dans les prochains mois.

Good To Be comprend les pistes suivantes :

« Bon d’être (à la maison) »

« Si facile »

« Ensoleillé et chaud »

« Good Strong Woman (feat. Darius Rucker) »

« The Medicine Man (feat. Old Crow Medicine Show) »

« Merveilleux pour moi »

« Appuyez-vous sur moi »

« Comme l’amour »

« Habillé en bleu »

« 62 Chevy »

« Plus fort »

« Si bon pour moi »

« Quiet Moments (feat. Kristin Chenoweth) ».

Précommandez Good To Be.