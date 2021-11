Le nouvel album de Makaya McCraven, Déchiffrer le message est maintenant sorti

Makaya McCraven a sorti son nouvel album, Deciphering The Message, un nouveau projet de remix dynamique pour lequel le batteur, producteur et scientifique du beat basé à Chicago a fouillé dans les coffres de Blue Note Records pour mettre un rebond moderne sur les classiques d’Art Blakey, Horace Silver et Hank Mobley, entre autres.

L’album relie également le passé au présent en présentant de nouvelles contributions d’un casting stellaire d’artistes de jazz moderne, y compris le vibraphoniste Joël Ross, le trompettiste Marquis Hill, les guitaristes Jeff Parker et Matt Gold, le bassiste Junius Paul, le saxophoniste alto Greg Ward et De’Sean Jones au saxophone ténor et à la flûte. Déchiffrer le message est maintenant disponible sur vinyle, CD et formats numériques. Regardez Makaya discuter de l’histoire derrière l’album ci-dessous avec le président de Blue Note, Don Was, dans le dernier épisode de « First Look ».

À travers de nombreux albums et mixtapes, McCraven a prouvé sa maîtrise de la boucle comme les beatmakers les plus célèbres du hip-hop comme J Dilla et Madlib, qui ont également tous deux trouvé leur inspiration dans le catalogue Blue Note. Avec des sorties acclamées comme In The Moment (2015) et Universal Beings (2018), McCraven a créé sa propre voie dans le jazz en échantillonnant son groupe jouant des sessions improvisées à travers le monde, puis en modelant l’audio plusieurs fois pour en tirer des ambiances contrastées. Pour son projet précédent, McCraven a remixé le dernier album de Gil Scott-Heron, I’m New Here, dans le tout aussi émouvant LP We’re New Again (2020).

Alors que Deciphering The Message rassemble des chansons de plusieurs années d’histoire de Blue Note, il joue comme un ensemble continu se déroulant dans un spectacle dans un même lieu. « En rassemblant le tout, je voulais créer un récit qui donne à l’auditeur l’impression de tomber dans cet espace ou un mouvement », explique McCraven. «Je veux toujours faire de la musique qui se connecte avec les gens d’une certaine manière, où cela les fait hocher la tête, ressentir quelque chose ou les transporter quelque part. J’espère aussi que cela leur fera découvrir la source de cette musique. La musique que nous faisons maintenant fait partie du même itinéraire et est connectée, donc je veux honorer la tradition et sortir quelque chose sur lequel les gens peuvent vibrer.

Achetez ou diffusez Déchiffrer le message.