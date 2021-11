Le nouvel album de Megadeth, « The Sick, The Dying And The Dead », sortira au printemps

MEGADETHle nouvel album de, « Les malades, les mourants et les morts » est provisoirement attendu au printemps 2022.

MEGADETH leader Dave Mustaine a révélé la chronologie de la sortie du prochain LP dans une interview avec le magazine American Songwriter. Dans le chat, qui couvre également Moustainelutte contre le cancer et son récent accord de parrainage avec Gibson, le musicien de 60 ans a déclaré que le « Les malades, les mourants et les morts » La chanson titre parle de la peste, mais pas uniquement centrée sur la pandémie actuelle. Une portée plus large et plus historique des maladies qui ont affligé l’humanité à travers le temps, « Les malades, les mourants et les morts » couvre le virus actuel, la grippe porcine et d’autres épidémies des siècles passés.

« La chanson elle-même était un voyage historique sur la façon dont la peste a commencé et où elle est allée, en commençant par des rats sur des navires transportant la maladie, débarquant en Sicile », Moustaine mentionné.

Selon Moustaine, la musique pour « Les malades, les mourants et les morts » a été assemblé à partir de riffs et de musiques qu’il a archivés pendant des années, certains depuis son adolescence. « Beaucoup de riffs ont été sauvegardés au fil du temps », a-t-il déclaré. « Une toute nouvelle chanson peut être composée de quelque chose que j’ai écrit quand j’avais 15 ou 55 ans. Si c’est un bon riff, je le garderai. »

Moustaine a ajouté que le guitariste Kiko Loureiro et batteur Dirk Verbeuren ont tous deux été impliqués dans l’assemblage des chansons de l’album, qui a été enregistré principalement à Nashville, avec Loureiro travaillant sur ses pièces depuis son domicile en Finlande.

Moustaine n’a pas encore révélé qui jouait de la basse sur le nouveau MEGADETH album après David EllefsonLes morceaux de ‘s ont été retirés du LP après son renvoi du groupe à la fin du mois de mai.

Ellefson a posé ses morceaux de basse sur MEGADETHseizième LP en mai 2020 dans un studio à Nashville, Tennessee.

En juillet, Moustaine annoncé lors d’un épisode de sa Donne-moi la radio programme « Le spectacle de Dave Mustaine » cette Ellefsonles pistes de basse de ne seraient pas utilisées sur le nouveau MEGADETH LP.

Début mai, le même jour que des messages à caractère sexuel et des séquences vidéo explicites impliquant Ellefson ont été postés sur Twitter, il a publié une déclaration le Instagram niant tout bavardage sur les réseaux sociaux qu’il avait « soigné » un fan mineur. Il a également déposé un rapport auprès du service de police de Scottsdale, en Arizona, alléguant la distribution illégale d’images sexuellement explicites de Ellefson par des délinquants inconnus. Dans le rapport, Ellefson a admis qu’il avait échangé des SMS à caractère sexuel avec un adolescent néerlandais, qui a capturé une vidéo de plusieurs de leurs « rencontres de masturbation » virtuelles sans son consentement et les a partagées avec des amis. (Selon Ellefson, la femme avait 19 ans au moment de leur première relation sexuelle virtuelle.) La femme de 56 ans Ellefson, qui vit à Scottsdale, a pris connaissance de la vidéo pour la première fois le 9 mai, lorsque l’affirmation « David Ellefson de MEGADETH est un pédophile » est apparu sur Instagram. Ellefson a déclaré à la police qu’il avait été avisé le 14 mai par MEGADETH que le groupe se séparerait de lui. Trois jours plus tard, il a été licencié.

MEGADETH complété récemment « La tournée métal de l’année » avec AGNEAU DE DIEU, TRIVIUM et LA HAINE RACE.

Ellefson était dans MEGADETH depuis la création du groupe en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à son dernier départ.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).