Le nouvel album de Paul Oakenfold approche de la sortie de Cardano | Invezz

Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano, travaille avec le légendaire DJ de musique de danse électronique (EDM) Paul Oakenfold pour créer son prochain album complet Zombie Lobster sur la blockchain Cardano. Alon Shulman, un entrepreneur de musique dance et PDG de Starship Universe, a annoncé cette nouvelle le 27 septembre lors de la scène du sommet Cardano à Laramie, Wyoming. Tous les éléments de l’album, y compris la pochette, les morceaux et les notes de couverture, seraient ajoutés à Cardano.

Cet accord verrait également Starship Universe lancer des milliers de NFT inspirés de la musique sur la blockchain Cardano. Hoskinson a déclaré qu’il comprenait comment la blockchain pouvait désormais mieux soutenir le secteur de la musique. Selon lui, découvrir l’industrie de la musique électronique et comment la blockchain peut soutenir le secteur a été une révélation.

Il ajouta,

Comprendre comment une blockchain comme Cardano peut profiter à des producteurs et des managers comme Alon Shulman, des artistes comme Paul Oakenfold et Carl Cox, des organisations comme Universe et des labels comme Awesome Soundwave et Perfecto et l’ampleur de ce qu’ils réalisent nous permettra de connecter notre technologie avec leur la créativité. .

Haussier sur cette association, Oakenfold a déclaré que les temps avaient changé. Il a souligné comment les quais étaient autrefois pour les trains, comment les nuages ​​​​étaient dans le ciel et comment les médias sociaux étaient des endroits où les gens dansaient. Cependant, les progrès technologiques ont donné de nouvelles définitions aux trois mots. Il a ajouté que la synergie avec Hoskinson permet de réaliser tout ce qui relève de son imagination.

Cardano devient la blockchain de référence pour l’industrie musicale

Commentant cette collaboration, Shulman, qui est un promoteur et producteur plusieurs fois récompensé de festivals, de clubs et d’expériences en direct, a déclaré que la connexion avec le fondateur de Cardano avait été révélatrice. Shulman a ajouté qu’il s’est rendu compte qu’il était d’accord avec Hoskinson, concernant la direction que chacun souhaite que leur industrie prenne.

En outre, il a noté que l’intégrité est le résultat de la recherche d’un juste équilibre entre la commercialité et la crédibilité. Selon Shulman, il était facile de voir que lui et Hoskinson partagent une vision axée sur l’inclusion et la durabilité.

Avant Oakenfold et Starship Universe, Billy Gibbons, le leader du célèbre groupe de rock ZZ Top, a choisi de mettre aux enchères sa collection NFT via Cardano (ADA/USD). La vente aux enchères aurait présenté de la musique numérique NFT dans une jam session originale de 30 secondes aux côtés de l’icône du rock n’ roll. Les offres étaient faites en monnaie fiduciaire, et les acheteurs de NFT avaient la possibilité de payer en monnaie fiduciaire ou en ADA, le jeton natif de Cardano.

