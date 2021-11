Le nouvel album de Rammstein arrivera avant le lancement de la tournée mondiale 2022

RAMMSTEIN guitariste Richard Z. Kruspe a confirmé que le nouvel album déjà terminé du groupe sortira avant le lancement de la prochaine tournée mondiale du groupe.

Les métalleux industriels allemands devraient donner le coup d’envoi de l’étape européenne de la tournée 2022 du groupe le 15 mai à Prague, en République tchèque. Une course de stade nord-américaine débutera le 21 août à Montréal et se terminera le 4 octobre à Mexico.

On lui a demandé dans une nouvelle interview avec Spot On News s’il pouvait révéler quelque chose sur RAMMSTEINle nouveau LP de , Kruspe, qui fait la promotion du dernier effort de sa ÉMIGRER projet, a déclaré: « L’album devrait sortir l’année prochaine avant la tournée. »

Le mois dernier, RAMMSTEIN le batteur Christophe Schneider dit que Agence spatiale européenne (ESA) astronaute Thomas Pesquet a été l’une des premières personnes à entendre une chanson du prochain album du groupe.

Il y a un an et demi, RAMMSTEIN a reporté sa tournée des stades nord-américains 2020 en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde. Le trek a ensuite été reporté à l’été 2021 avant d’être à nouveau reporté, cette fois à l’été 2022.

RAMMSTEINle septième album sans titre est sorti en mai 2019 via UME/Spinefarm en Europe et Caroline Records aux États-Unis Le premier disque studio du groupe depuis 2009 « Liebe Ist Für Alle Da » a fait ses débuts au n ° 1 des charts d’albums dans 14 pays et a été le dixième n ° 1 du groupe en Allemagne. Le LP a été produit par Olsen Involtini avec RAMMSTEIN et a été mixé dans un studio de Santa Monica, Californie avec Rich Costey, un producteur américain qui a déjà travaillé avec MUSE, RAGE CONTRE LA MACHINE et FRANZ FERDINAND, entre autres.

ÉMIGRERle quatrième LP de , « La persistance de la Mémoire », est sorti le 5 novembre.

