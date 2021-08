Le nouvel album de Skid Row sortira au printemps 2022

RANGÉE DE DÉPANNAGE poursuit le travail sur son nouvel album tant attendu pour une sortie provisoire début 2022 via oreilleMUSIQUE. Bassiste Rachel Bolan a offert une mise à jour sur l’avancement des sessions d’enregistrement du LP dans un message vidéo Instagram le lundi 23 août. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je suis en route pour le studio. Serpent [guitarist Dave Sabo] et Scotti [Hill, guitarist] je viens d’arriver hier soir. Serpent bravé l’ouragan. Ouais, ils sont entrés hier soir et ils commencent aujourd’hui leurs solos. Je m’y dirige en ce moment pour vérifier les choses, écouter et rendre tout le monde fou avec mes idées et mes pensées. Pas vraiment… Je n’ai vraiment pas l’intention de rendre tout le monde fou, mais qui sait. Je suis très excité. C’est une autre étape dans l’achèvement du nouveau RANGÉE DE DÉPANNAGE disque, et cela me rend très heureux, car je pense que cela vous rendra également heureux. Nous envisageons la sortie au printemps 2022, c’est ce qu’on me dit – sous réserve de modifications, bien sûr. »

RANGÉE DE DÉPANNAGE enregistre son nouvel album à Nashville, Tennesse avec le producteur Nick Raskulinecz, qui a déjà travaillé avec COMBATTANTS DE FOO, PIERRE AURE, TEMPÊTE D’HALALE, ÉVANESCENCE, SE RUER et ALICE ENCHAÎNÉE, parmi beaucoup d’autres.

RANGÉE DE DÉPANNAGELe nouveau LP de marquera sa première sortie avec un chanteur britannique d’origine sud-africaine ZP Coeur (FORCE DU DRAGON, CHAR, JE SUIS JE), qui a rejoint le groupe en 2016 suite au départ de Tony Harnell (TNT, BRIS D’ÉTOILES).

Contrairement à 2014 “Rise Of The Damnation Army – United World Rebellion: Chapter Two” et 2013 « United World Rebellion : Chapitre Un », RANGÉE DE DÉPANNAGELa prochaine sortie de sera un album complet.

RANGÉE DE DÉPANNAGE précédemment collaboré avec plusieurs auteurs-compositeurs externes sur son nouveau matériel, y compris Corey Taylor (NŒUD COULANT, PIERRE AURE) et Lzzy Hale et Joe Hottinger de TEMPÊTE D’HALALE, un groupe qui a repris la chanson-titre de “Esclave à la mouture” sur son “ReAniMate : les couvertures eP” en 2011. RANGÉE DE DÉPANNAGE a également travaillé avec un auteur-compositeur-pour-louer Marti Frederiksen, qui a déjà collaboré avec AÉROSMITH, DEF LEPPARD, Jonny Lang et Sheryl Corbeau.

Plus tôt ce mois-ci, RANGÉE DE DÉPANNAGE a célébré le 30e anniversaire de son deuxième album classique, “Esclave à la mouture”, en l’interprétant dans son intégralité à l’Amphithéâtre du Rolling Hills Casino And Resort à Corning, en Californie.

L’été dernier, Bolan Raconté SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk” que lui et ses camarades s’embarqueraient dans un “Esclave à la mouture” Tournée du 30e anniversaire en 2021.