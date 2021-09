Le nouvel album de Slash est “dans la boîte”: “Il y a une ambiance live”, déclare Myles Kennedy

Dans une nouvelle interview avec Anne Erickson de la radio à encre audio, Myles Kennedy confirmé que SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS a terminé le travail sur un nouvel album. L’effort sera le suivi de “Vivre le rêve”, sorti en septembre 2018 via Sabrersa propre étiquette Dossiers de la fosse aux serpents, en partenariat avec Records de Roadrunner. Le disque était Sabrerle quatrième album solo de et le troisième avec Sabrer et son CONSPIRATEURS camarades de groupe Kennedy, Todd Kerns (basse, chant), Brent Fitz (batterie) et Franck Sidoris (guitare et chant).

Myles a déclaré: “Nous avons fait un record plus tôt cette année, et c’est dans la boîte. Et je pense que l’objectif est juste de – quand le moment sera venu, nous allons le sortir. Espérons que l’année prochaine – avec un peu de chance au début de l’année prochaine. Et c’est numéro — J’essaie de me rappeler de quel numéro il s’agit. C’est difficile de croire que nous faisons ça depuis… Mon Dieu, je pense que les premières chansons avec lesquelles j’ai enregistré Sabrer étaient en 2009, ce qui est fou. Donc voilà, [it’s] certainement une longue course là-bas.

Interrogé sur le son et le style du nouveau SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS LP, Myles a déclaré: “Le truc avec le disque, c’est qu’il a une ambiance live. C’était un disque qui a été enregistré à la manière de la vieille école. Donc, cela dit, sans trop en dire, il a définitivement un un peu de cette énergie et de cette ambiance que beaucoup d’entre nous ont écouté en grandissant. Donc, c’était amusant. C’était un disque amusant à faire. “

SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS‘ nouvel album sortira via Disques Gibson, le label récemment lancé par Gibson, la marque iconique d’instruments américains, aux côtés d’un partenariat stratégique avec BMG.

Quand le Gibson l’accord a été annoncé pour la première fois en juillet, Sabrer a déclaré dans un communiqué: “C’est un honneur d’être la première version du nouveau Disques Gibson. C’est certainement un zénith dans notre partenariat et après avoir travaillé si étroitement avec Gibson pendant si longtemps, je sais qu’ils seront un label qui soutiendra véritablement leurs artistes de manière créative. Pas seulement moi, mais tous les artistes avec qui ils choisissent de travailler. C’est parfait.”

En décembre dernier, Sabrer Raconté Cleveland.com cette SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS avait écrit 20 chansons pendant « une semaine de pré-production initiale » pour le prochain LP du groupe.

En novembre 2019, Sabrer Raconté “Le podcast Marshall” que la route était “le seul endroit” lui et LES CONSPIRATEURS “avoir vraiment une chance de travailler” sur de la nouvelle musique. “Si nous faisons des théâtres et des arènes et tout ce genre de choses, nous avons nos balances, donc je travaille sur ce genre de choses pendant ce temps”, a-t-il déclaré. “Parce que c’est à ce moment-là que je fais tout l’écriture – pendant le voyage sur la route. Donc, quand la tournée est terminée, à un moment donné, nous nous réunissons tous et nous revisitons tout ce matériel sur lequel nous avons travaillé pendant que nous étions sur la route. Ce qui est en fait ce dont tous les records que nous avons faits jusqu’à présent sont l’aboutissement.”

Ce qui complique le processus créatif est le fait que Myles Kennedy et LES CONSPIRATEURS n’habite pas dans la même ville que Sabrer. “Myles est dans l’état de Washington, et je suis à LA et le reste des gars est à [Las] Végas,” Sabrer expliqué. “Alors j’emmène tout le monde à LA et nous resterons là-bas et nous ferons la pré-production et entrerons et enregistrerons. Mais maintenant que GUNS N’ ROSES est devenu une chose, je dois le faire. Mais j’aurai accumulé assez de matériel [out on the road] que quand viendra le temps de travailler CONSPIRATEURS trucs, j’ai déjà le matériel.”

Parler plus en détail de la façon dont les chansons se combinent avec LES CONSPIRATEURS, Sabrer a déclaré : « Nous écrivons tout le temps. J’écris les idées musicales, puis je les amènerai dans une situation de balance. Pour moi, la chose la plus importante est la batterie. Je vais donc commencer à travailler sur une idée avec Brent, aussi bien que Todd, et même Franc – nous allons tous rester là ensemble et le faire. Et ensuite, voyez si ça accroche, si c’est une bonne idée avec tous les autres instruments impliqués. C’est le truc avec les guitaristes : vous écrivez des trucs de guitare tout au long de la journée, mais est-ce une chanson ? Nous commençons donc à le travailler. Puis Myles sera là et il l’attrapera et commencera peut-être à enregistrer quelque chose dans son téléphone. Et nous allons en quelque sorte obtenir le noyau d’une idée, et dans certains cas, travailler dessus pendant quelques jours jusqu’à ce que nous ayons un arrangement. Et puis il y a des trucs que nous n’avons jamais pu jouer en balance que j’ai enregistré sur mon téléphone dans ma chambre et j’en parlerai plus tard.”

En septembre 2019, SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS publié “Vivre la tournée de rêve” sur DVD+2CD, Blu-ray+2 CD, vinyle noir 3LP, vinyle rouge 3LP en édition limitée, vidéo numérique et audio numérique via vision d’aigle. L’ensemble a été tourné sur place le 20 février 2019 à l’Eventim Apollo de Londres, en Angleterre.