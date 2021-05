Le nouvel album de Soulfly “ Probably ” ne sortira pas avant 2022

Max Cavalera dit ça SOULFLY les fans devront probablement attendre l’année prochaine pour écouter le douzième album du groupe. Le musicien d’origine brésilienne et ses camarades de groupe ont passé les derniers mois à travailler sur le suivi des 2018. “Rituel” à Platine souterraine à Phoenix, Arizona avec le producteur Arthur Rizk, qui a déjà travaillé avec LA CONSPIRATION DE CAVALERA, VOYAGE DE PUISSANCE et CODE ORANGE.

Dans une nouvelle interview avec la chaîne finlandaise Kaaos TV, Max a déclaré à propos du prochain SOULFLY disque (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Nous travaillons juste dessus. Nous sommes encore en train de le développer. C’est au tout début de l’enregistrement. Nous en avons enregistré quelques-uns, et nous devons enregistrer un peu plus. Mais nous prenons juste notre temps. Je ne pense pas que ça sortira cette année, parce que nous avons déjà [the debut album from Max‘s] ALLEZ MOURIR [project] sortir en juin. Il n’est donc pas vraiment pressé de faire quelque chose rapidement. Nous allons donc y aller doucement et le faire petit à petit. Donc, probablement, nous l’aurons terminé pour l’année prochaine.

“Tout va bien, parce que SOULFLY a toujours été là », a-t-il poursuivi.« J’aime vraiment l’ambiance qui SOULFLY possède; c’est une ambiance très unique dans le monde du métal. Donc je ne m’inquiète pas vraiment trop SOULFLY. Pour moi, c’était vraiment amusant d’en sortir pour faire ALLER DE L’AVANT ET MOURIR et [the second album from] TUEUR ÊTRE TUÉ, parce que j’ai tellement appris de ces projets. Et je pense que cela a également influencé le SOULFLY enregistrer, les travaux de ces projets. “

Le mois dernier, Max Raconté Chris Enriquez de Saint Vitus présente: Age of Quarantine cette Rizk a pris le nouveau SOULFLY projet “super sérieusement. Il a dit: ‘Hé, Max, Je ne veux pas en faire juste un autre SOULFLY enregistrer. Je veux faire de mon mieux SOULFLY record “”, se souvient-il. “J’étais,” Très bien. Je relève le défi. Faisons-le, mec. “”

Quant à la direction musicale du nouveau SOULFLY Matériel, Max a dit: “C’est complet. Je pense que c’est un peu comme le meilleur de toutes les années. Je pense que c’est une compilation Max Cavalera record de l’ensemble de 50 ans. [Laughs] C’est ce que l’on ressent – il y a de vieux trucs, c’est du milieu, ça a très SOULFLY vibrations. Il y a beaucoup de groove. Il y a beaucoup de choses rapides. Nous sommes en train de le terminer en ce moment. J’espère que ça sortira cette année. “

En décembre, Max dit au “Podcast Sappenin ‘avec Sean Smith” sur le processus d’écriture de la nouvelle SOULFLY album: “Le truc cool à propos de Zyon, la façon dont il joue de la batterie, c’est qu’il est un peu comme un animal sauvage – il n’a aucune retenue, mec, et il se déchaîne juste sur la batterie. Une batterie de puissance pure et pure brutalité, et j’adore ça. Cela me ramène donc à beaucoup des premiers disques que j’aime – beaucoup d’anciens ENTERRÉ trucs et CARCASSE et MORT PAR NAPALM; merde incontrôlable. Donc je pense que nous avons ce genre d’esprit sur beaucoup de nouveaux morceaux. “

Juin dernier, SOULFLY a sorti un nouvel EP numérique, “Live Ritual NYC MMXIX”. L’effort a été enregistré au Gramercy à New York le 11 février 2019 alors que SOULFLY était en tournée pour soutenir son plus récent album complet, “Rituel”. L’audio de l’EP a été mixé et masterisé par Charles Elliott (L’AUBE ABYSMALE) de Audio Tastemaker. La pochette était composée de photos en direct prises par Rodrigo Fredes.

“Rituel” est sorti en octobre 2018 via Explosion nucléaire. Le suivi des années 2015 “Archange” a été produit, enregistré et mixé par Josh Wilbur (TUEUR ÊTRE TUÉ, AGNEAU DE DIEU, GOJIRA).

ALLER DE L’AVANT ET MOURIR fonctionnalités Max avec son fils, chanteur, guitariste et bassiste Igor Amadeus Cavalera, aussi bien que Zach Coleman à la batterie. Le premier album éponyme du groupe sortira le 11 juin via Explosion nucléaire.



