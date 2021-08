Le nouvel album modèle espagnol d’Elvis Costello exploré dans un nouveau documentaire

Pour Elvis Costello dernier projet, Spanish Model, l’artiste toujours curieux sur le plan musical, ainsi que le producteur plusieurs fois récompensé aux Grammy Awards Sebastian Krys, ont recruté une distribution internationale d’artistes pop et rock latino-américains du monde entier pour enregistrer son album classique de 1978 avec The Attractions, Le modèle de cette année, entièrement en espagnol. Un mélange éclectique de chanteurs et de musiciens, dont Cami, Draco Rosa, Juanes, La Marisoul, Luis Fonsi, Sebastian Yatra et bien d’autres, a interprété les chansons adaptées aux côtés des performances intemporelles de Costello & The Attractions à partir des enregistrements originaux.

Une nouvelle bande-annonce passionnante pour le modèle espagnol sort aujourd’hui et donne un aperçu du projet innovant et extrait des clips et du contenu du prochain documentaire sur l’évolution du modèle de cette année en modèle espagnol, et son impact culturel continu plus de quatre décennies plus tard. La bande-annonce présente de nombreux artistes participants qui ont transformé ces chansons pour le monde hispanophone, notamment Draco Rosa, Fito Páez, Nicole Zignago, Jorge Drexler, Juanes, La Marisoul, Luis Fonsi, Pablo López, Raquel Sofía, Sebastián Yatra, et Véga. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Le premier épisode de la série documentaire Spanish Model sortira le 9 septembre, la veille de la sortie de l’album via UMe. Réalisé par Jose Tillan, triple lauréat du Latin Grammy Award, et produit par The POPGarage/Abrakadabra.tv, le documentaire captivant plongera profondément dans l’histoire du disque original et sa nouvelle incarnation innovante, la popularité et l’influence de l’album en Amérique latine. , les liens personnels de l’artiste avec This Year’s Model, leur amour pour la musique de Costello et pourquoi ils voulaient faire partie de ce projet unique.

En plus de presque tous les artistes qui ont participé à l’album et du producteur Sebastian Krys, il comprend également des interviews de tous ceux qui ont réalisé l’album original – Costello, Steve Nieve de The Attractions, Bruce Thomas et Pete Thomas, l’ingénieur Roger Béchirian et le producteur Nick Lowe – les réunissant dans un documentaire sur l’album légendaire pour la toute première fois.

“Nous sommes ravis d’avoir travaillé avec Elvis Costello dans le développement de six courts métrages de contenu visuel qui racontent comment et pourquoi le modèle de cette année devient le modèle espagnol”, a déclaré Jose Tillan. « C’est un concept tellement unique et complètement nouveau, qui a rendu le processus de narration à la fois difficile et aventureux. C’est incroyable de voir à quel point l’ADN de l’album original – à la fois la musique et les thèmes – résonne totalement avec les artistes et le public hispanophones. ”

“J’aime l’humour et le cœur que Jose a capturé dans ce film”, a déclaré Elvis Costello. « C’était formidable d’entendre toutes ces voix et de voir les visages de nos nouveaux amis. Toute la bande est là. Une dernière fois avec émotion.

Conçu par Elvis Costello et son collaborateur de longue date, Sebastian Krys, 18 fois primé aux Grammy Awards et aux Latin Grammy Awards, Spanish Model est un disque audacieux, le premier du genre. Les chansons de This Year’s Model ont été traduites de manière experte et adaptées en espagnol pour conserver leur sens, leur énergie, leur attitude et leur esprit. Le concept représente ce qui peut être une première : un artiste remplaçant sa voix par des performances nouvellement enregistrées par d’autres artistes chantant dans une autre langue, soutenues par la musique originale.

Lorsque Costello et Krys ont commencé à penser à des artistes qui conviendraient bien, ils ont découvert que le modèle de cette année était un disque important pour de nombreux artistes du monde pan-latin, mais sa vraie nature n’avait jamais été pleinement appréciée en raison de la barrière de la langue. . Ils ont enrôlé de nombreux fans de Costello, quelques-uns qui, selon Krys et Costello, conviendraient parfaitement à la chanson, et qui ont tous une carrière brillante et étaient ravis de participer et d’apporter leurs propres styles à l’immédiateté et au caractère poignant des chansons originales, aidant pour créer une toute nouvelle expérience d’écoute.

Le modèle espagnol dégage le même genre d’énergie et d’esprit que l’original, mais avec une touche latine. Avec 19 artistes présentés représentant 10 pays et territoires à travers le monde hispanophone, notamment : Argentine, Chili, Colombie, République dominicaine, Mexique, Pérou, Porto Rico, Espagne, Uruguay, ainsi que plusieurs des États-Unis. L’album est vraiment une affaire mondiale et collaborative. Les guitares hérissées de Costello entrent en collision avec les touches de carnaval de Steve Nieve et les rythmes urgents et propulsifs du bassiste Bruce Thomas et du batteur Pete Thomas, alors que The Attractions soutiennent virtuellement une foule de légendes de la musique latine, de stars contemporaines et d’artistes en plein essor pour un ensemble passionnant Des performances en espagnol imprégnées de l’identité et du style singulier de chaque artiste.

Modèle espagnol en pré-commande.