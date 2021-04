Registres de Napalm a fixé une date de sortie au 30 juillet pour Dee Sniderle prochain album solo de « Laisser une cicatrice ». Le suivi de « Pour l’amour du métal » a de nouveau été produit par LA HAINE RACE chanteur Jamey Jasta et inclura un duo avec CORPS DE CANNIBAL chanteur George Fisher « Corpsegrinder ».

Le mois dernier, Snider a dit à New York Q104.3 radio que son nouvel album sera « très lourd », mais a ajouté qu ‘ »il y a des surprises là-dedans qui, je pense, vont vraiment enthousiasmer les gens ».

Sorti en juillet 2018, « Pour l’amour du métal » contributions en vedette de Howard Jones (ex-KILLSWITCH ENGAGE), Mark Morton (AGNEAU DE DIEU), Alissa White-Gluz (ENNEMI JURÉ), Joel Grind et Nick Bellmore (HOLOCAUSTE TOXIQUE), et Charlie Bellmore (ROYAUME DE LA DOULEUR).

Snider a précédemment parlé de son prochain album solo lors d’une interview d’octobre 2020 avec Jackie en métal completémission de radio diffusée au niveau national. À l’époque, il a dit: « [I’m] travaillant avec la même équipe incroyable – le Bellmore frères, Charlie [on guitar] et Nickey. Nickey joue de la batterie, mais c’est aussi l’ingénieur et le mixeur – un gars incroyable et talentueux. Et Jamey Jasta est le producteur et le conservateur. Il est le gardien, le maître. Lorsque toutes les idées sont introduites, elles sont filtrées Jamey, ses oreilles, et doivent obtenir un coup de pouce de sa part avant que cela ne soit enregistré. Mais maintenant, nous n’avons plus à faire ça: « Est-ce que ça va marcher? » chose. Et pour moi, c’est: « Est-ce que je fais confiance à ces gars? » Je veux dire, je leur ai fait confiance dans le sens où ils étaient amis, mais quand Jamey m’a mis au défi de faire le disque de métal, j’avais des doutes. Je ne veux pas dire que ce sont des doutes, mais [I thought], « Comment ça va marcher? » Il y a donc eu une première chose où nous nous sentions tous. Maintenant, après deux ans de collaboration, en tournée avec le Bellmore frères, enfermant un groupe avec Nick ‘Taz’ Petrino à la guitare et Russ Pizzuto à la guitare basse, nous entrons et nous n’avons pas à perdre de temps avec ça. Il y a de la confiance, nous connaissons notre direction, nous savons ce qui fonctionne Dee Snider et pour ce projet, et nous allons juste de l’avant. «

SniderLa dernière version de « Pour l’amour du métal en direct! », sorti en juillet 2020 via Registres de Napalm. Le DVD / Blu-ray et l’album en direct qui l’accompagne (disponibles dans divers formats) contiennent des données audio capturées à partir de plusieurs Snider des festivals dans le monde entier – des États-Unis à l’Europe, en Australie et au-delà. En plus des pistes de Snidercatalogue solo de, comme « Je suis l’ouragan » et « Pour l’amour du métal », SŒUR TWISTED favoris tels que « Je veux déchirer » et « On ne va pas le prendre », et même une couverture de AC DCde « Autoroute pour l’enfer », la partie audio de « Pour l’amour du métal en direct! » propose également une toute nouvelle piste studio originale, « Prouve moi le contraire ».

SŒUR TWISTED l’a appelé à quitter en 2016 après avoir terminé une tournée d’adieu pour le 40e anniversaire.



Attendez que vous entendiez mon nouvel album « Leave a Scar »! La date de sortie est le 30 juillet sur @NapalmRecords! Produit par @jameyjasta … encore! https://t.co/wex2ZT1cqn – Dee Snider ?? (@deesnider) 4 avril 2021

Mots clés:

dee snider

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).