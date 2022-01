Le nouvel album très attendu de The Weeknd, Dawn FM est maintenant disponible

The Weeknd a officiellement sorti son dernier album très attendu, Dawn FM via XO/Republic Records. La sortie surprise a commencé par une bande-annonce convaincante du projet et la révélation de la couverture de l’album et de la liste des pistes plus tôt dans la semaine.. L’album, considéré comme une « expérience sonore » par The Weeknd, présente une distribution unique de longs métrages de Tyler, the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never et Jim Carrey.

Dans le cadre du déploiement, The Weeknd est apparu dans « 103.5 Dawn FM », une expérience de diffusion en direct qui a été diffusé exclusivement sur la chaîne Amazon Music sur Twitch et dans l’application Amazon Music. Des produits exclusifs pour l’événement, notamment un sweat à capuche, un t-shirt et un sweat-shirt en édition limitée commémorant la diffusion en direct, sont désormais disponibles sur amazon.com/theweeknd et dans l’application Amazon Music. Les fans pourront acheter le merch pendant les prochaines 48 heures.

Dawn FM fait suite à After Hours de 2020. Dans l’intervalle, cependant, Abel Tesfaye a sorti plusieurs chansons, remixes, collaborations et vidéos depuis lors et a également joué et co-écrit la prochaine série HBO The Idol. Son nouvel album sera son cinquième en plus des trois mixtapes sorties en 2011.

L’artiste a eu une année 2021 chargée. En plus de lancer sa « nouvelle ère », il a sorti une série de morceaux collaboratifs, dont son remix « Save Your Tears » avec Ariana Grande en avril; « You Right » avec Doja Cat en juin ; « Better Believe » aux côtés de Belly et Young Thug en juillet ; « Die For It », encore une fois avec Belly ainsi que Nas, en août ; « Moth To A Flame » avec Swedish House Mafia en octobre ; et « One Right Now » avec Poste Malone en novembre.

Achetez ou diffusez Dawn FM.

Dawn FM comprend les morceaux suivants :

« Aube FM »

« De l’essence »

« Comment puis-je vous faire m’aimer ? »

« Prenez mon souffle »

« Sacrifice »

« Un conte de Quincy »

« Hors du temps »

« Here We Go… Again » (feat. Tyler, The Creator)

« Meilleurs amis »

« Y a-t-il quelqu’un d’autre ? »

« Yeux étoilés »

« Chaque ange est terrifiant »

« Ne me brise pas le coeur »

« J’ai entendu que tu étais marié (feat. Lil Wayne) »

« Moins que zéro »

« Le regret fantôme de Jim »