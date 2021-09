Le nouvel Amazon Echo Show 15 veut être le cadre photo numérique ultime

Amazon ne manque pas d’appareils Echo impressionnants dans son répertoire, comme l’Echo Show 10 (3e génération) avec son affichage rotatif. Cependant, le dernier produit de la société est probablement le plus convaincant. Le nouvel Amazon Echo Show 15 est un grand écran intelligent qui peut être monté sur un mur et servir également de cadre photo numérique.

Il est doté d’un écran 1080p de 15,6 pouces, le plus grand parmi les meilleurs écrans intelligents, et est alimenté par le processeur Amazon AZ2 Neural Edge de nouvelle génération pour une reconnaissance et un traitement de la parole plus rapides sur l’appareil.

Selon vos besoins, vous pouvez monter le Show 15 sur un support de comptoir ou contre le mur, et il pivote pour s’adapter à votre décor et mieux correspondre à la façon dont vous préférez l’utiliser ; plus comme un centre de divertissement ou comme un hub intelligent.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

En ce qui concerne le divertissement, l’Echo Show 15 a accès aux médias de Prime Video, Netflix ou Hulu et prendra bientôt en charge Sling TV. Il bénéficiera également bientôt de la prise en charge de TikTok, l’orientation portrait sera donc utile.

Le nouvel Echo Show 15 sera livré avec la nouvelle interface annoncée en juillet, avec de tout nouveaux widgets pour une organisation en un coup d’œil. Les widgets sont personnalisables, vous pouvez donc vous concentrer sur ce qui est le plus important pour la famille.

En parlant de famille, le nouveau Visual ID vous reconnaîtra automatiquement, vous ou les membres de votre famille, pour afficher des informations, des salutations et des mises à jour pertinentes en fonction des personnes présentes. Cela fonctionnera même pour les enfants, n’affichant que du contenu adapté à l’âge lorsqu’il reconnaît les enfants inscrits, et c’est complètement facultatif. Et bien sûr, il existe des fonctionnalités de confidentialité avec des commandes de caméra et de micro, un obturateur de caméra et la possibilité de supprimer les enregistrements vocaux.

Avec Visual ID, le nouveau processeur AZ2 Neural Edge de l’Echo Show aidera également à rendre Alexa plus consciente de l’environnement grâce, permettant à l’assistant virtuel d’écouter les sons personnalisés. Grâce au traitement amélioré sur l’appareil, l’assistant peut détecter si le téléviseur est allumé pendant votre absence et l’éteindre, ou fermer la porte du garage si vous l’avez laissée ouverte, à condition qu’il s’agisse d’appareils connectés à Alexa. Et même s’ils ne le sont pas, vous recevrez toujours des alertes de ces événements. Vous pouvez même apprendre à Alexa à écouter les sons de divers appareils électroménagers.

Ces nouvelles capacités d’IA s’étendront également aux produits Ring d’Amazon pour reconnaître visuellement certains objets comme la porte de garage ou les colis.

En tant qu’écran intelligent, le nouvel Echo Show 15 peut faire tout ce que vous attendez, de la gestion d’autres appareils domestiques intelligents, du multitâche, de la visualisation de médias et même des appels vidéo avec l’appareil photo 5MP intégré. Amazon vise clairement à ce que ce soit le centre d’accueil ultime pour la famille.

L’Echo Show 15 sera disponible plus tard cette année pour 250 $. Le comptoir et les supports muraux seront disponibles séparément.

