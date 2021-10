Le nouvel anti-triche de Call Of Duty nécessite des autorisations au niveau du noyau

Capture d’écran : Activision Blizzard

Au milieu de nombreuses poursuites affirmant que l’entreprise a favorisé un environnement de travail rempli d’abus, Activision Blizzard prend au sérieux les tricheurs de Call of Duty: Warzone avec l’introduction de son nouveau système exclusif Ricochet Anti-Cheat.

« [Ricochet] est une approche à multiples facettes pour lutter contre la tricherie, avec de nouveaux outils côté serveur qui surveillent les analyses pour identifier la tricherie, des processus d’enquête améliorés pour éliminer les tricheurs, des mises à jour pour renforcer la sécurité des comptes, et plus encore », indique l’annonce, ajoutant que ces améliorations PC sera couplé à un pilote au niveau du noyau. « Ce pilote aidera à identifier les tricheurs, renforçant et renforçant la sécurité globale du serveur. »

Le terme « au niveau du noyau » a probablement fait frissonner votre colonne vertébrale si vous savez quelque chose sur la sécurité des PC. Les applications avec des autorisations au niveau du noyau peuvent accéder à presque tous les coins et recoins de votre ordinateur, ce qui signifie qu’il est généralement réservé aux programmes en lesquels vous avez absolument confiance. Le fait qu’Activision Blizzard prétende que c’est le seul moyen de freiner les logiciels de triche modernes montre à quel point les tricheurs sont devenus un problème important et sophistiqué pour les joueurs de Call of Duty: Warzone.

Probablement conscient de la stigmatisation contre ce type de mesures intrusives, l’annonce de Ricochet fait ensuite plusieurs promesses sur le fonctionnement de l’anti-triche au niveau du noyau de Ricochet. Le pilote n’est apparemment activé que pendant l’exécution de Call of Duty: Warzone, et il est censé être limité à la surveillance des seuls logiciels et applications qui interagissent avec le jeu. Désactiver Warzone signifie également désactiver le pilote Ricochet ; il n’y a pas de manigances « toujours actives » ici, du moins selon les développeurs.

« Il n’y a pas de solution ou de politique unique pour tricher », lit-on dans la FAQ Ricochet. « L’engagement de l’équipe Ricochet Anti-Cheat est la poursuite incessante du fair-play, qui lutte contre le problème sophistiqué de la triche. Nous sommes dévoués et déterminés à faire évoluer le système anti-triche Ricochet, en luttant pour la communauté contre ceux qui visent à gâcher leur expérience de jeu. »

Il est logique qu’Activision Blizzard veuille prendre de l’avance plutôt que de laisser les joueurs découvrir par eux-mêmes l’étendue de la portée de Ricochet. L’année dernière, Riot Games a été critiqué pour avoir déployé un anti-triche similaire au niveau du noyau avec la sortie de son jeu de tir compétitif à la première personne Valorant. Et tandis que la société a initialement ignoré les inquiétudes généralisées selon lesquelles l’anti-triche de Valorant surveillait toujours les PC des utilisateurs, elle a cédé avant le lancement officiel du jeu et a donné aux joueurs la possibilité de l’éteindre manuellement lorsque le jeu ne fonctionnait pas.

Le compte officiel Call of Duty sur Twitter a taquiné l’annonce de Ricochet hier avec une lettre inquiétante adressée aux tricheurs. Mais qu’en est-il des tricheurs eux-mêmes ? Ils ne semblent pas trop dérangés.

« Bonjour Ricochet anti-triche », a raillé un développeur de triche privé connu sous le nom de Phantom Overlay, selon les messages Telegram vus par Waypoint. «Au revoir Warzone, seuls les concurrents qui copient et collent à partir de UnknownCheats. Adieu les tricheurs de rage qui remplissent tous les halls. Au revoir hacker contre hacker. Bonjour Phantom Overlay. Bonjour en mode noyau. Bonjour tricherie d’apparence légitime. Bonjour amusant.

Activision Blizzard prévoit d’ajouter Ricochet dans son intégralité à Call of Duty: Warzone dans le cadre de la mise à jour Pacifique du jeu plus tard cette année, mais les joueurs peuvent également s’attendre à ce que les protections côté serveur de l’anti-triche soient lancées aux côtés de Call of Duty: Vanguard le 5 novembre. Vanguard recevra le pilote au niveau du noyau de Richocet un peu plus tard.