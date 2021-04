Le nouvel Apple iPad Pro fait honte aux tablettes Android

Apple a lancé cette semaine de nombreux nouveaux matériels lors de son événement de printemps, y compris une nouvelle paire de tablettes iPad Pro. Les ardoises d’Apple offrent des performances de niveau bureau grâce au processeur M1, aux données mobiles 5G et aux écrans high-tech. En regardant la concurrence Android, il est clair qu’un fossé profond sépare les tablettes professionnelles d’Apple des meilleures de Google et de ses partenaires. Samsung et d’autres fabricants d’ardoises combleront-ils un jour l’écart? C’est peu probable.

Un nouveau pro en ville

Regardons le dernier matériel d’Apple. Les nouveaux Apple iPad Pro continuent d’être proposés en modèles 11 et 12,9 pouces avec un design qui a été reporté depuis les appareils fin 2018. Presque toutes les nouvelles fonctionnalités sont partagées sur les deux tablettes. La principale caractéristique est le silicium M1 d’Apple, qui est le même processeur qui apparaît dans les nouveaux iMac, Mac et MacBook d’Apple. Le M1 est une centrale électrique d’un processeur qui a fourni des résultats étonnants dans les références des ordinateurs à part entière d’Apple. Apple affirme que le M1 augmente les performances des nouveaux iPad jusqu’à 50% par rapport à la génération précédente – et 75 fois par rapport à l’iPad 2010 d’origine. Compte tenu des performances déjà excellentes des modèles précédents, il est prudent de dire que l’iPad Pro 2021 poussera une puissance sérieuse.

Certaines des autres mises à niveau pour les modèles 2021 incluent jusqu’à 16 Go de RAM, jusqu’à 2 To de stockage deux fois plus rapide, l’audio à quatre haut-parleurs, Thunderbolt USB-C, des micros de qualité studio, LiDAR + pour la réalité augmentée avancée et la prise en charge de Réseaux 5G. Apple a amélioré la caméra orientée utilisateur, qui est maintenant une affaire de 12MP super grand angle avec prise en charge d’une fonctionnalité appelée Center Stage. Cette fonctionnalité repose sur le large champ de vision pour suivre le sujet de la vidéo à mesure qu’il se déplace dans le cadre. L’idée est d’améliorer les appels vidéo (même si Apple s’est arrêté avant de déplacer la caméra du haut de la tablette sur le côté, là où cela a plus de sens.)

Il est prudent de dire que les iPad Pro 2021 pousseront une puissance sérieuse.

Le modèle 12,9 pouces contient une fonctionnalité que le 11 pouces n’a pas: un mini-écran LED. Apple l’appelle l’écran Liquid XDR. Il dispose de plus de 2500 zones d’éclairage qui poussent la luminosité à 1 000 nits et la luminosité maximale à 1 600 nits avec un rapport de contraste de 1 000 000: 1. Pourquoi un tel écran? Apple dit qu’il est destiné au travail vidéo et photo, car il fournit les couleurs et la lumière les plus réalistes.

Le prix des iPad pros 2021 varie de 799 $ à près de 2400 $ selon le stockage et les options sans fil.

Rien dans le monde Android ne se rapproche.

Les meilleurs androïdes échouent

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Il ne fait aucun doute que les Samsung Galaxy Tab S7 et S7 Plus sont les meilleurs concurrents de l’iPad d’Apple – bien qu’il soit probablement plus juste de comparer la Tab S7 à l’iPad Air d’Apple de milieu de gamme que l’iPad Pro à part entière (en particulier lorsque le prix est concerné.)

Les Tab S7 et S7 Plus sont disponibles en versions 11 pouces et 12,4 pouces. Ces appareils comprennent des écrans Super AMOLED, des processeurs Qualcomm Snapdragon, deux caméras arrière, de nombreuses options de stockage, la prise en charge du S Pen et sont compatibles avec les claviers en option. Les deux tablettes sont suffisamment puissantes pour travailler, en particulier grâce au mode de bureau DeX dédié de Samsung pour une informatique plus proche d’un PC.

Le prix est compris entre 650 $ et 1 100 $.

Si vous êtes à la recherche d’une solide ardoise Android, la gamme Tab S7 est l’endroit où vous devriez magasiner.

Presque toutes les autres tablettes Android font partie de la gamme d’entrée de gamme, comme la Samsung Galaxy Tab A7 ou la Lenovo M10 HD. Ce sont de bons appareils pour la consommation occasionnelle de médias, mais pas pour faire du travail.

Les machines Chrome OS, telles que le Chromebook Lenovo Duet, qui est un appareil de style ardoise avec un clavier amovible, ne le coupez pas.

Huawei fabrique également du matériel de tablette tueur. Le Huawei MatePad Pro est un excellent matériel, mais il n’a pas accès au Google Play Store, et donc à la plupart des applications nécessaires pour en faire un champion de la productivité.

Vous devrez passer à la Microsoft Surface Pro X pour trouver une tablette aussi puissante que l’Apple iPad Pro.

Pourquoi un tel écart?

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Il y a deux raisons pour lesquelles l’ardoise d’Apple est supérieure: le silicium et les logiciels.

Avant le M1, les processeurs Bionic de la série A d’Apple étaient assez difficiles à battre. Avec le M1 à bord, Apple a fait monter les enchères à l’infini. Les meilleurs processeurs Snapdragon de Qualcomm (pensez à 888) sont impressionnants, sans aucun doute, mais ils n’offrent pas tout à fait l’intégration que le moteur informatique d’Apple peut offrir. L’architecture x86 des machines Windows est un concurrent plus comparable au M1.

Ensuite, il y a iPadOS, l’App Store et ces deux millions d’applications conçues uniquement pour l’iPad. Apple était sûr de mettre en évidence certains d’entre eux lors de son événement de printemps, y compris une version avancée d’Adobe Photoshop. Google n’a pas pris au sérieux la variante tablette des applications Android depuis un certain temps. Bien sûr, la plupart d’entre eux fonctionnent sur des tablettes, mais peu d’entre eux ont des versions entièrement optimisées pour les ardoises telles que celles de Samsung.

Android peut-il jamais rivaliser? La prochaine génération de Galaxy Tab S8 de Samsung n’est prévue que plus tard cette année, nous devrons donc attendre un peu plus longtemps pour voir ce que réserve le principal concurrent de l’informatique mobile d’Apple.