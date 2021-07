Le nouvel arrivant Gallagher révèle la principale raison du changement de prêt de Palace

Le milieu de terrain Conor Gallagher admet que la perspective de travailler avec Patrick Vieira a rendu la décision facile de quitter Chelsea pour un prêt avec Crystal Palace.

Gallagher, 21 ans, a a signé un contrat d’un an avec les Eagles. L’as anglais des moins de 21 ans est avec les Blues depuis l’âge de huit ans mais n’a pas encore fait une apparition senior. Les périodes de prêt à Charlton Athletic, Swansea et, la saison dernière, West Brom lui ont donné beaucoup d’action en équipe première.

Mais il semblait qu’il ne figurait pas dans les plans de Thomas Tuchel pour 2021-2022. Palace était plus qu’heureux de le prendre pour un sort temporaire.

La star d’Epsom devient la sixième arrivée estivale des Londoniens du sud. Défenseur Joachim Andersen est arrivé de Lyon alors que le milieu de terrain Michel Olise a été signé de Reading.

As des moins de 23 ans de Chelsea Marc Guéhi était une capture de 21 millions de livres sterling et le gardien Remi Matthews est arrivé avec un transfert gratuit. Le milieu de terrain Jacob Montes a quitté New England Revolution et est également au club.

Gallagher n’est peut-être pas la dernière recrue de l’été. Et le jeune a avoué que la philosophie du football de Vieira l’avait aidé à traverser la capitale.

“J’ai aimé ce qu’il a dit, j’ai aimé comment il veut jouer, comment il veut que je joue et comment il veut que l’équipe joue”, a-t-il déclaré sur le site Web de Palace. «Je sens que je peux apprendre de lui et des joueurs autour de moi. Je pense que c’est le principal.

“Je me sens comme [playing box to box] me convient parfaitement, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles je suis venu ici et c’est aussi la façon dont il veut jouer. J’espère que cela pourra m’aider à montrer ce que je peux faire.

Gallagher savoure les retrouvailles des défenseurs

Gallagher a passé plusieurs années dans la configuration des jeunes de Chelsea. Il a fait 16 apparitions pour les moins de 23 ans du club lors de la campagne 2018-2019.

Guehi était également à l’académie de Chelsea et connaît bien son ancien coéquipier. Et le duo a été prêté à Swansea en même temps, jouant ensemble dans le championnat.

Ils ont également joué dans les mêmes équipes de jeunes d’Angleterre et Gallagher a hâte de retrouver son ancien collègue.

“Il semble que nous ne pouvons pas nous laisser seuls”, a-t-il ajouté. «Nous avons grandi à l’académie de Chelsea, nous étions à Swansea ensemble et maintenant nous sommes ici, donc nous sommes comme les meilleurs amis. Je suis vraiment content qu’il soit là.

« Jouer pour votre pays est toujours un honneur et nous y avons joué ensemble tout au long de la [England] groupes d’âge des moins de 17 ans aux moins de 21 ans, donc ça a été un grand voyage. Ce n’est que le début, vraiment.

