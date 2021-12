Le menu Subway continue de s’étendre, et l’ajout le plus récent est presque garanti pour raviver les années « Le hot-dog est-il un sandwich? » débat. La chaîne de sandwichs bien-aimée a semblé prendre position sur l’argument avec l’introduction de Sub Dogs, qui a fait ses débuts sur les menus de Subway en Corée du Sud ce mois-ci.

Les Sub Dogs, selon Chew Boom, sont fabriqués avec des saucisses Johnsonville et sont disponibles en trois variétés différentes. Le Sub Dog original propose une saucisse Johnsonville garnie de fromage râpé, de moutarde et de ketchup, ainsi que de poivrons, d’oignons, de cornichons et de tranches de jalapeño. Le Double Cheese Sub Dog contient tous ces ingrédients, mais avec une double portion de fromage râpé. La troisième variété, surnommée Avocado Sub Dog, comprend une saucisse Johnsonville habillée de fromage râpé, d’avocat, de ketchup, de moutarde, de cornichons, de poivrons, d’oignons et de tranches de jalapeño. Les clients qui commandent les nouveaux Sub Dogs qui participent à des succursales Subway à travers la Corée du Sud pour une durée limitée peuvent se faire servir leurs sandwichs sur le pain de leur choix.

Les succursales sud-coréennes @SUBWAY vendent désormais des Sub Dogs. Qui est prêt à essayer un Subway glizzy ?https://t.co/Nlcfl9ARWm pic.twitter.com/Sv19jLSDiP – foodbeast (@foodbeast) 8 décembre 2021

Les Sub Dogs ne sont que la dernière avancée dans le débat en cours sur la question de savoir si les hot-dogs peuvent être considérés comme des sandwichs ou non. Prenant position dans l’énigme, Eric Mittenthal, président du Conseil national des hot-dogs et des saucisses, a déclaré à AllRecipes que les hot-dogs ne sont pas des sandwichs, notant que « si vous allez chez un vendeur de hot-dogs et que vous dites donnez-moi un sandwich, ils’ tu vas te regarder comme si tu étais fou. C’est juste culturellement pas la même chose qu’un sandwich. » Mittenthal a déclaré que le hot-dog est son propre article unique qui dépasse la catégorie des sandwichs. Il s’affranchit de la catégorie sandwich. Les gens adorent discuter avec nous, mais non, un hot-dog n’est pas un sandwich. »

Cependant, tout le monde n’est pas d’accord avec Mittenthal. En fait, le Merriam-Webster a même pesé, déclarant des sandwichs à hot-dogs. Le dictionnaire a noté que « la définition du sandwich est » deux ou plusieurs tranches de pain ou un petit pain fendu ayant une garniture entre les deux « , déclarant sur leur site Web, « il n’y a pas de moyen sensé de le contourner … un hot-dog est aussi un genre de sandwich. » Il est également important de noter que le département américain de l’Agriculture (USDA) décrit un sandwich comme « une garniture de viande ou de volaille entre deux tranches de pain, un petit pain ou un biscuit », ce qui signifie que, selon cette définition, un hot-dog est un sandwich.

Alors que les fans de Subway aux États-Unis n’auront pas la chance de peser sur le débat en cours sur le hot-dog, Subway donne aux clients américains de quoi s’enthousiasmer. Au cours des derniers mois, la chaîne a réorganisé son menu américain grâce à sa promotion Eat Fresh Refresh, qu’elle a décrite comme des « mises à jour monumentales de l’ensemble du menu principal » pour rendre « Subway meilleur que jamais ». La refonte a entraîné le retour de plusieurs éléments de menu bien-aimés ainsi que l’introduction de nouveaux éléments, notamment le sandwich Chicken & Bacon Ranch et le sandwich Baja Chicken & Bacon.