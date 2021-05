Le nouvel aspirateur à main qui triomphe chez Lidl est parfait pour nettoyer la voiture | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’intérieur de votre voiture a-t-il besoin d’un bon nettoyage? Obtenez-le impeccable avec peu d’effort avec le nouvel aspirateur à main de Lidl. Il peut aspirer à la fois la saleté sèche et les débris humides et ne coûte que 24,99 €.

L’intérieur de la voiture se salit avec une facilité déconcertante, surtout si vous avez des enfants ou des animaux domestiques. En seulement quelques voyages, il peut être plein de saleté, de miettes et d’autres débris alimentaires, de cheveux et d’autres particules de saleté. Pour cette raison, il est important de transporter un aspirateur à main dans le coffre qui vous permet de le nettoyer facilement et à tout moment.

Si vous n’en avez pas encore, vous avez maintenant la possibilité d’acheter le nouvel aspirateur à main Lidl. C’est un modèle parfait à transporter dans la voiture car Il est sans fil, compact et pratique, et peut aspirer à sec ou humide. De plus, il a un prix très raisonnable: il ne coûte que 24,99 euros.

Contrairement à d’autres alternatives, le nouvel aspirateur portatif sans fil de Lidl ramasse non seulement les particules sèches, mais convient également pour aspirer les débris humides. Grâce à cela, cet appareil est idéal pour ramasser des miettes ou du sable aux restes d’un soda renversé par accident.

L’appareil offre une puissance d’aspiration suffisante pour laisser l’intérieur de votre véhicule impeccable, mais si vous le souhaitez, vous pouvez également l’utiliser à la maison ou dans d’autres environnements. Étant sans fil, il n’a pas les limites des aspirateurs conventionnels, vous pouvez donc nettoyer partout où vous en avez besoin.

Il est équipé d’une batterie lithium-ion d’une capacité de 2000 mAh qui a une autonomie d’environ 22 minutes de nettoyage ininterrompu. Lidl affirme qu’il a constamment des performances élevées, vous ne devriez donc pas perdre trop d’énergie lorsque la batterie se décharge.

Il a un filtre lavable permanent qui attrape toute la saleté, et aussi comprend quelques accessoires pour optimiser le nettoyage. Il est livré avec une buse pour aspirer les débris humides et une autre spécialement conçue pour extraire la saleté des rainures les plus étroites. Il dispose également d’un support qui peut être monté sur le mur au cas où vous voudriez le ranger à la maison.

