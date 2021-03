Le nouvel ATH de Bitcoin s’établit autour de 62 000 $ après avoir gagné 15 000 $ en seulement 8 jours (veille du week-end) ⋆ Crypto new media

Après quelques jours consécutifs au cours desquels le prix du BTC est venu à quelques centimètres de briser son ATH de 58400 $, la crypto-monnaie l’a finalement fait hier et a connu un pic sauvage pour enregistrer un nouveau sommet actuel à 61800 $. L’espace altcoin a également suivi la trajectoire haussière des prix et la capitalisation boursière a ajouté 150 milliards de dollars pour un nouveau record à 1,850 milliards de dollars.

Bitcoin a explosé au-dessus de 60 K $: a cassé l’ATH du 21 février

Comme CryptoPotato précédemment rapporté, le bitcoin s’est rapproché du précédent record de 58400 $ à plusieurs reprises. L’un d’eux était particulièrement convaincant car l’actif était à seulement 250 $ de ce prix.

Chaque fois fut suivi d’un rejet immédiat qui poussa l’actif vers le sud avec quelques milliers de dollars. Cependant, hier, les tentatives ont reçu un feu vert.

Dans un moment presque inévitable, la crypto-monnaie principale a dépassé le précédent ATH du 21 février de 58400 $ et a continué à un peu moins de 60000 $. Il est resté là un moment, mais les taureaux n’avaient pas l’intention d’arrêter leur course. Dans les heures qui ont suivi, BTC a brisé le prix de 60 000 $ et a enregistré le dernier ATH à 61800 $ (selon Bitstamp).

À une échelle légèrement plus grande, atteindre 61 800 dollars signifie que le bitcoin a augmenté de près de 19 000 dollars en deux semaines et de près de 15 000 dollars en moins de huit jours. Il y a exactement deux dimanches, l’actif a chuté à 43 000 $.

Naturellement, la flambée impressionnante des prix a eu des effets positifs sur la capitalisation boursière du bitcoin, qui est bien supérieure à 1,1 billion de dollars à l’heure actuelle. De plus, BTC a augmenté sa domination sur le marché à plus de 62%, ce qui signifie une expansion de plus de 2% au cours des derniers jours.

Nouveau record de capitalisation boursière: l’ETH regarde 2000 $

La plupart des altcoins ont suivi leur chef au nord. Ethereum a dépassé 1900 $ intrajournalier, mais une légère baisse l’a amené juste en dessous de ce niveau. Néanmoins, l’ETH est toujours en hausse de plus de 7% sur une échelle de 24 heures.

Le reste des dix premières pièces de monnaie ont enregistré des gains plus modestes, mais sont toujours dans le vert. Binance Coin (0,5%) est supérieur à 270 $, Polkadot (3%) est au nord de 37 $, Cardano (3%) est juste en dessous de 1,10 $, Ripple (2,4%) se négocie à 0,45 $, UNI (2%) est proche de 33 $, et Litecoin (1%) est à 221 $.

HOLO est le gagnant le plus impressionnant des dernières 24 heures, avec une augmentation de 105% à 0,006 $. Pundi X (60%), Decentraland (40%), Hedera Hashgraph (30%), BitTorrent (30%), Helium (27%) et Filecoin (20%) suivent.

En fin de compte, la capitalisation boursière cumulative de tous les actifs de crypto-monnaie a également enregistré un nouveau record d’ATH de 1,850 billion de dollars. Cela signifie une augmentation de 300 milliards de dollars en une semaine et de plus de 500 milliards de dollars en deux semaines.