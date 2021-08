Le nouvel avatar du champion de la NBA Stephen Curry est un singe ennuyé acheté via FTX pour 55 ETH

DéFi

Le nouvel avatar de Stephen Curry de Golden State Warrior est un singe ennuyé acheté via FTX pour 55 ETH

Le champion NBA Stephen Curry est entré dans le monde des jetons non fongibles (NFT) via le Bored Ape Yacht Club.

Samedi, Justin Taylor, responsable du marketing des produits de consommation chez Twitter, dont le profil Twitter est également celui d’un singe ennuyé, a accueilli Stephen dans la famille, ajoutant : “Maintenant, il publie des selfies sur le discord BoredApeYC !”

Non seulement le double MVP a changé sa photo de profil Twitter (pfp) en Bored Ape qu’il a acheté, mais il a également ajouté “BAYC” à sa biographie de lien.

Le joueur a acheté le NFT pour 55 ETH, d’une valeur de 180 000 $. Cet achat a également été effectué via l’échange de crypto-monnaie FTX, comme l’a partagé Jonathan Cheesman, responsable des ventes de gré à gré et institutionnelles de FTX.

Il n’y a au total que 10 000 singes, présentant une gamme d’attributs en termes de tenues, de coiffures et d’expressions.

En particulier, Curry’s Bored Ape a un fond jaune, des yeux de zombie, une bouche ennuyée, une fourrure bleue et porte un costume en tweed, ce dernier étant le trait le plus rare parmi toutes les caractéristiques de son NFT avec seulement 1% de la collection Bored Ape ayant ce trait.

Les yachts Bored Ape sont l’un des NFT les plus populaires qui se classe parmi les 5 meilleures collections NFT de tous les temps, gérant 318,6 millions de dollars en volume et 21 149 en ventes, selon Dapp Radar.

Au cours de la semaine dernière, le Bore Ape Yacht Club a vu 914 commerçants gérer plus de 105 millions de dollars en volume et 769 ventes. Le projet fait également don d’une partie de ses revenus à des œuvres caritatives, les derniers 850 000 $ en crypto-monnaie étant versés à Orangutan Outreach.

Le prix plancher de Bored Apes, le moins cher disponible à la vente, est également en hausse car il gagne du terrain, actuellement à 25 ETH.

Cette semaine, le géant des paiements Visa a également sauté sur la scène NFT en achetant un CryptoPunk pour 150 000 $ avec le responsable de la cryptographie de Visa disant que les NFT marquent “le début d’un nouveau chapitre pour le commerce numérique”.

Cette vente a été facilitée par Gmoney, qui gère le fonds INFNFT de Delphi Digital, selon qui l’entrée de Visa est “idéale pour l’espace” car elle “valide que les NFT sont là pour rester. Ils ne sont pas les seuls à faire des choses comme ça.

Le géant des médias sociaux Facebook est également prêt à entrer dans l’espace NFT, comme nous l’avons signalé, avec l’exécutif David Marcus disant :

« Nous examinons définitivement le nombre de façons de nous impliquer dans l’espace, car nous pensons que nous sommes en très bonne position pour le faire. »

