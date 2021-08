Le nouvel avocat de Britney Spears demande une “suspension immédiate” de la tutelle du père Jamie

Britney Spears ne veut pas attendre la prochaine audience du tribunal dans son affaire de tutelle pour que son père Jamie Spears soit démis de ses fonctions de conservateur. Jeudi, le nouvel avocat de Spears, Mathew Rosengart, a déposé une nouvelle requête demandant au juge de renvoyer Jamie dès que possible. La prochaine audience est prévue le 29 septembre.

“Le conservateur demande la suspension immédiate de James P. Spears en tant que conservateur et la nomination de Jason Rubin en tant que conservateur temporaire en attendant l’audience actuellement fixée au 29 septembre 2021”, lit-on dans le dossier judiciaire obtenu par PEOPLE. L’avocat de Spears note que l’attente de deux mois pour l’audience “peut ne pas sembler significative dans un contexte de 13 ans”, mais Spears “ne devrait pas être obligé de continuer à se sentir traumatisé, à perdre le sommeil et à souffrir davantage”, indique le document. . “Chaque jour compte.”

L’avocat de Spears a demandé au tribunal de retirer Jamie “dès que le tribunal le permettra” le ou après le 23 août. “Chaque jour qui passe est un autre jour de préjudice et de préjudice évitables pour Mme Spears et la succession”, a écrit Rosengart. Il a ajouté que la santé émotionnelle et le bien-être du chanteur sont “la préoccupation primordiale”. Le retrait de Jamie permettrait à Spears de commencer à avoir “un semblant de sa” vie “”, a écrit Rosengart, ajoutant que le changement ne demanderait même pas à Jamie “d’admettre sa faute”.

Le nouveau dossier judiciaire comprend également un commentaire de la mère de Spears, Lynne Spears, qui s’est rarement prononcée pendant la bataille de la tutelle. Elle aurait déclaré que Jamie était “incapable” de faire passer les intérêts de Spears avant les siens. “Si M. Spears avait vraiment en tête les meilleurs intérêts de sa fille, conformément à son obligation en tant que fiduciaire d’élever ses intérêts au-dessus des siens, il démissionnerait aujourd’hui”, indique le dossier.

Dans un dossier judiciaire à la fin du mois dernier, Spears et Rosengart ont nommé Jason Rubin, un expert-comptable certifié expérimenté, pour remplacer Jamie en tant que conservateur de la succession de Spears. Si Rubin est approuvé, il gérera la succession de Spears et aura une procuration. Jodi Montgomery, la conservatrice des soins personnels de Spears, a ensuite déposé un document approuvant également Rubin, notant qu’il était “éminemment qualifié” pour remplacer Jamie. Montgomery a également affirmé que les médecins de Spears pensaient qu’il n’était “pas dans le meilleur intérêt” pour Spears que Jamie continue de servir de conservateur.

Spears veut également Rubin “parce qu’il n’est pas seulement un CPA régulier, mais un CPA enquêteur médico-légal”, a déclaré une source proche de la situation à PEOPLE. Rubin va “retourner” dans les dossiers financiers de Spears pour voir comment l’argent de la pop star a été dépensé ces dernières années. “Britney est déterminée à découvrir si ses fonds ont été détournés”, a déclaré la source.

Spears avait déjà déposé une requête pour que Jamie soit révoqué en tant que conservateur le 26 juillet, suggérant que Rubin prenne le relais. Spears a livré un témoignage explosif les 23 juin et 14 juillet, faisant plusieurs allégations choquantes sur la tutelle de sa succession. Dans son premier témoignage, elle a affirmé qu’elle était déprimée et a déclaré que son père devrait être en prison. Spears a également déclaré qu’elle n’était pas autorisée à se marier ou à fonder une famille.

“Je veux des changements et je veux des changements pour l’avenir. Je mérite des changements. On m’a dit que je devais m’asseoir et être évalué”, a déclaré Spears le 23 juin. “Je ne pense pas que je doive être évalué. Je’ J’en ai fait plus qu’assez. Je ne pense même pas que je devrais être dans la pièce avec quelqu’un pour m’offenser en essayant de remettre en question ma capacité d’intelligence.