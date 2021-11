Le nouvel avocat de Jacob Chansley, John Pierce, devrait faire appel

Le soi-disant « chaman QAnon » récemment condamné, qui a été décrit comme « l’image même » de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis, a un nouvel avocat et envisage apparemment de faire appel.

Jacob Chansley, avocat Albert Watkins, et avocat John Pierce tous ont comparu pour une audience devant le juge de district principal des États-Unis Royce Lambert lundi afin de régler la confusion sur qui exactement représente Chansley.

Watkins était l’avocat de Chansley dans le cadre de son accord de plaidoyer et de sa condamnation pour obstruction à une procédure officielle. Le 17 novembre, Lamberth, un Ronald Reagan personne nommée, a ordonné à Chansley de purger plus de trois ans de prison, moins que les plus de quatre ans demandés par les procureurs fédéraux.

Mais maintenant, Chansley est représenté par John Pierce, une entité connue parmi les accusés du 6 janvier : son « National Constitutional Law Union » conservatrice fournit un soutien juridique à au moins 22 personnes accusées dans les émeutes du Capitole.

Pierce était un avocat pour le récemment acquitté Kyle Rittenhouse avant d’être licencié en février.

Le 22 novembre, cinq jours seulement après la condamnation de Chansley, Pierce a déposé un avis de comparution devant le tribunal de Lamberth et a annoncé qu’il avait l’intention de faire appel.

« Monsieur. Chansley poursuivra tous les recours dont il dispose en vertu de la Constitution et du droit législatif fédéral en ce qui concerne l’issue des poursuites pénales engagées contre lui par le ministère de la Justice des États-Unis », ont écrit Pierce et son prétendu co-conseil William Shipley dans un communiqué de presse. annonçant sa prétendue représentation, a rapporté Law&Crime à l’époque. « Cela inclut un éventuel appel direct de sa condamnation et de sa peine auprès de la Cour d’appel de circuit des États-Unis pour le district de Columbia, ainsi que des allégations d' »assistance inefficace de l’avocat » dans le lieu approprié.»

Ceci, apparemment, était une nouvelle pour Watkins, qui a nié publiquement que son client l’avait expulsé de l’affaire.

« En notant l’entrée d’aujourd’hui de l’apparence de John M. Pierce, Esq. dans l’affaire J6 de M. Chansley, Watkins s’est personnellement entretenu avec M. Chansley qui a confirmé qu’il n’avait pas personnellement autorisé M. Pierce à le représenter et a confirmé la représentation continue par Watkins de l’homme qui est devenu universellement connu sous le nom de « le chaman » », a déclaré la presse. communiqué de Watkins a déclaré à l’époque.

« Watkins a envoyé une lettre à M. Pierce confirmant qu’il n’avait reçu aucun contact de M. Pierce et demandant le retrait rapide de sa comparution », indique également le communiqué de presse. « Aucune réponse de Pierce n’a été reçue. »

Enfin, le 24 novembre, Lamberth a convoqué une audience afin de déterminer qui représentait exactement Chansley.

Lamberth a ordonné à Chansley et à « tous les prétendus avocats » de comparaître.

« À la lumière de la date limite de la procédure qui approche [to appeal], la conférence de mise en état est nécessaire pour confirmer l’avocat du défendeur inscrit au dossier », indique l’ordonnance.

L’audience de lundi a été relativement brève, en grande partie scellée. Mais à la fin, Lamberth l’a officialisé : il a accédé à la demande de Watkins de se retirer de l’affaire et a confirmé que Pierce serait l’avocat de Chansley à l’avenir.

Watkins, pour sa part, ne semblait pas avoir de rancune envers son ancien client.

« Tous les accusés fédéraux condamnés ont le droit de faire appel de leur condamnation », a déclaré Watkins à Law&Crime par courrier électronique après l’audience de lundi. « Jake est un jeune homme remarquablement doux et brillant. Je lui souhaite sincèrement tout le meilleur dans sa vie. Il a un bel avenir. »

Chansley a plaidé coupable en septembre à un chef d’accusation d’entrave à une procédure officielle, et il a renoncé à son droit de faire appel, sauf sur la base de l’assistance inefficace d’un avocat.

La décision de Chansley de faire appel dément les remarques qu’il a faites lors de son audience de détermination de la peine, où il s’est excusé pour ses actions et a qualifié ses actions d' »indéfendables ».

« Je me suis trompé en entrant au Capitole », a déclaré Chansley au juge. « Je n’ai aucune excuse, aucune excuse que ce soit. »

Comme Law&Crime l’a signalé précédemment, Chansley a également reproché aux médias de l’avoir « controversé », a parlé de lutter contre la maladie mentale, s’est comparé à Jésus Christ et Mahatma Gandhi, et a terminé son allocution en disant : « Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis d’Amérique.

Lamberth a dit à Chansley que ce qu’il avait fait était « terrible ».

« Vous vous êtes fait l’incarnation de l’émeute », a déclaré Lamberth. Il a également qualifié Chansley de « l’image même de l’émeute ».

Mais il a également fait l’éloge de Chansley, affirmant que ses remarques lors de l’audience ressemblaient à quelque chose qui aurait pu être dit par Martin Luther King.

Cette audience de détermination de la peine a eu lieu le 17 novembre. Pierce a déposé son avis de comparution le 22 janvier.

En vertu de la loi fédérale, Chansley a 14 jours après la condamnation pour faire appel de son cas. Après avoir compté pour les week-ends et les jours fériés, cela fait du 8 décembre la date limite de dépôt.

[Photo of Jacob Chansley via Brent Stirton/.; screenshot of John Pierce from interview with Tucker Carlson]

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? [email protected]