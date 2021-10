Le nouvel Echo Show 5 n’est pas seulement en vente, il est également livré avec une ampoule intelligente colorée à moins de 75 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Amazon a baissé le prix du haut-parleur à écran 5 pouces Amazon Echo Show 5 et ajoute également une ampoule intelligente.

L’un des produits les plus intéressants avec Alexa intégré d’Amazon est ce haut-parleur et écran Amazon Echo Show 5. Maintenant pour sa deuxième génération, cet écran vous montre des informations, vous pouvez regarder des vidéos et même passer des appels vidéo.

Cette nouvelle version a été introduite cet été et nous pouvons maintenant parler de l’une de ses meilleures offres à ce jour. La combinaison d’un Echo Show 5 de deuxième génération et d’une ampoule intelligente LIFX ne vous coûtera que 74,98 €.

Echo Show 5 + ampoule LIFX pour 74,98 €

Echo Show 5 est une enceinte avec un écran paysage de 5,5 pouces avec des microphones et une caméra pour passer des appels vidéo.

La caméra et les microphones peuvent être verrouillés électroniquement pour plus d’intimité. Dans cette version, la caméra a une meilleure qualité, ainsi que la qualité du haut-parleur ou des microphones.

Vous pouvez même vous connecter depuis l’application Alexa et utiliser cet Echo Show 5 comme caméra de sécurité.

Vous pouvez l’installer sur une table de chevet, dans le salon ou même dans la cuisine pour jouer de la musique, vous montrer des vidéos ou des recettes pas à pas.

Les ampoules intelligentes sont l’objet connecté le plus populaire dans les foyers. Nous vous montrons tout ce que vous devez savoir pour choisir la bonne ampoule intelligente.

Se référant à Ampoule LIFX, est l’une des marques les plus intéressantes dans le monde de l’éclairage connecté. Une ampoule LED E27 et avec la possibilité d’afficher des millions de couleurs depuis votre application ou avec des commandes vocales vers Alexa.

N’oubliez pas que la combinaison abat-jour et ampoule peut être obtenue pour 74,98 euros avec tous les frais de port gratuits. Si vous êtes un membre Amazon Prime, vous l’aurez également avec une livraison rapide.

Si vous ne voulez que l’écran, bonne nouvelle, Amazon a réduit cet Echo Show 5 à 64,99 euros, mais bien sûr, sans ampoule.

