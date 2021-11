le nouvel écosystème de jeu NFT à gagner

HeliconNFT a lancé son écosystème de jeu multidimensionnel qui permet aux utilisateurs de monétiser les actifs du jeu. Les éléments du jeu se déplacent de manière fluide sur différentes plates-formes et réseaux, comblant le fossé entre les jeux centralisés et la blockchain. La gouvernance décentralisée comprend des opportunités de création de contenu, de transfert de motion pour les votes de la communauté et de tournois mondiaux.

Singapour (2 novembre 2021) : « Nous avons construit l’univers pour que vous puissiez illuminer les étoiles », en présentant l’écosystème HeliconNFT, une plate-forme complète avec de grands objectifs pour combiner NFT, jeux blockchain et esports sur une plate-forme décentralisée.

Dans HeliconNFT, l’écosystème NFT entièrement nouveau, mondial et centré sur le jeu, des objets uniques et des objets de différents jeux peuvent circuler librement sur les plateformes pour être achetés, vendus ou échangés. Cela signifie que les joueurs peuvent se réunir en tant que communauté et monétiser leurs actifs dans le jeu sur différents jeux.

« Dans la définition la plus courte possible, ce que nous construisons est un écosystème de jeu multidimensionnel puissant et de haut niveau qui récompense finalement ses utilisateurs. Nous avons construit un monde où nos utilisateurs peuvent entrer dans un écosystème mondial et jouer, exploiter et, surtout, gagner de l’argent », explique Tom Palmer, chef de produit chez HeliconNFT. « Vous pouvez imaginer le nombre de personnes impliquées pour faire de la vision de cet écosystème une réalité. Il y avait un réel sentiment de joie et d’accomplissement à la fin de cette entreprise créative. Alors que ce jeu atteint les masses, nous sommes impatients de continuer à créer et à développer les conditions pour étendre davantage ce métavers et apporter des récompenses et des avantages supplémentaires à nos utilisateurs », ajoute-t-il.

Explorer l’écosystème

L’écosystème HeliconNFT repose sur trois caractéristiques distinctives, à savoir la liquidité accrue des NFT, le développement d’un jeton Helicon personnalisé et l’univers du jeu lui-même. Parmi ceux-ci, Agora, où les joueurs peuvent augmenter la liquidité du NFT, est le nœud et est conçu autour de quatre piliers clés.

À la pointe de la lance se trouve l’agrégateur de performance de liquidité Helicon. L’un des principaux objectifs d’HeliconNFT étant d’augmenter la liquidité des NFT, neuf pools de liquidités sont disponibles pour l’exploitation minière. Ce sont la principale source de NFT ou, comme on les appelle dans le jeu, les Helicon Drachma Tokens (HDT). Naturellement, il existe également une place de marché Helicon où s’effectuent toutes les transactions NFT, y compris les jeux intégrés à Helicon, faisant de cette zone d’échange la porte d’entrée incontournable de l’écosystème.

Grâce au système Helicon Add-On (AOS), les actifs du jeu sont NFTokenisés, ce qui signifie que tous les achats dans les jeux connectés à l’écosystème Helicon peuvent être mappés.

La gouvernance décentralisée est le dernier pilier de la superstructure Agora. Ceci est accompli de plusieurs manières, permettant aux utilisateurs de soumettre des propositions, de voter ou de créer du contenu pour les efforts marketing de l’entreprise en publiant des vidéos et en écrivant des articles, ainsi que des tournois mondiaux pour les joueurs et les équipes à combattre chacun. Cet objectif a été soutenu par l’annonce récente du partenariat d’HeliconNFT avec le géant de l’esport Battlefy, qui compte plus de 70 000 tournois à son actif.

Jouez, mien, gagnez et combattez les dieux

L’objectif du jeu dans Helicon Play est simple. Il y a deux sortes. L’un se classe comme tous les autres jeux intégrés au sein de l’écosystème Helicon à mesure qu’il grandit et se développe. Cela fait du deuxième type, Helicon Titan, le jeu de premier plan au centre du métaverse Helicon Play.

Au cœur de ce jeu, les joueurs affrontent d’anciens dieux pour créer un monde nouveau et meilleur à maîtriser. La voie pour y parvenir est de développer la NFT par le biais de la forge et de l’enchantement. Comme l’économie de l’écosystème est essentiellement alimentée par l’augmentation de la liquidité et de la valeur de tous les NFT, grâce au forgeage, les joueurs peuvent créer de nouveaux NFT. En même temps, Enchanting leur permet de mettre à jour leurs NFT.

Les écosystèmes NFT complets comme Helicon apportent une valeur réelle aux actifs de jeux numériques, et par rapport à d’autres mondes virtuels, HeliconNFT possède de nombreuses fonctionnalités uniques qui ont une note différente. Par exemple, tous les utilisateurs sont libres de créer leurs propres NFT, et chaque objet, bâtiment, élément ou personnage peut être un NFT et être échangé sur Helicon Marketplace.

Il s’agit d’une caractéristique importante lorsque l’on considère la structure de récompense financière pour les détenteurs réguliers de TVN. Par exemple, lors de la création d’un TVN standard, un taux de fidélité est sélectionné pour déterminer la proportion de revenus que le créateur du TVN standard peut gagner sur les ventes futures. Tous les propriétaires précédents et le créateur original recevront 95% des ventes régulières de NFT, et la proportion de celle-ci sera déterminée par le taux de fidélité sélectionné lors de leur création. Dans l’ensemble, il s’agit d’un ingrédient clé de la structure de l’écosystème HeliconNFT qui est conçu pour récompenser ses utilisateurs.

Maximiser la monétisation des NFT maîtres

Or, les NFT maîtres sont la véritable pierre angulaire du fonctionnement financier de l’écosystème. Dans l’écosystème Helicon, il existe neuf Master NFT, chacun correspondant à l’un des neuf pools de minage de liquidité. Pour responsabiliser les fournisseurs de liquidité, les NFT maîtres sont négociés uniquement avec des jetons de fournisseur de liquidité, avec une croissance linéarisée prédéterminée à l’aide de contrats intelligents. Contrairement à la répartition des ventes pour un NFT ordinaire, 100% du produit de la transaction Master NFT va au propriétaire actuel.

Surtout, pour éviter de monopoliser les NFT maîtres, les détenteurs ne peuvent les conserver que jusqu’à 24 heures. Cependant, au cours de cette période limitée de 24 heures, encore plus de pouvoir et d’avantages sont destinés aux détenteurs de Master NFT.

Par exemple, chaque NFT normal est automatiquement classé comme NFT maître lors de sa création. Cela signifie que les détenteurs de Master NFT bénéficient de 1% de ces ventes NFT régulières dans leurs catégories respectives et de 5% des récompenses de minage de liquidité dans le pool de minage correspondant. Ces avantages sont une véritable force pour les utilisateurs d’HeliconNFT et mettent en évidence les conditions de jeu favorables dont les utilisateurs d’HeliconNFT peuvent profiter dans un environnement créatif et passionnant.

Annonce du Roadshow HeliconNFT

Rejoignez-nous le mercredi 3 novembre avec Tom Palmer, notre chef de produit, pour parler de notre écosystème, y compris ce qui le rend si spécial, dans un chat vidéo en direct. Nous voulons également que vous nous posiez toutes les questions brûlantes que vous pourriez avoir, et pour adoucir l’affaire, nous avons des prix à offrir à ceux qui participent !

Vous souhaitez en savoir plus sur HeliconNFT et son équipe ? Vous voulez courir la chance de gagner 0,05 $ Eth ? Partagez vos questions avec nous, et un participant chanceux sera choisi au hasard pour gagner le prix. Nous offrirons également des cadeaux lors de la diffusion en direct, alors ne les manquez pas !

Date : Mercredi 3 novembre Heure : À annoncer sur la chaîne Discord. Lieu : road-show-online-event de canal vocal Format : Diffusion en direct suivie de questions de la communauté Giveaway 1 : Partagez votre question avec nous pour potentiellement * gagner 0,05 $ Eth * Giveaway 2 : Nous avons quelques cadeaux à offrir pendant la diffusion . Il faudra être là pour savoir comment !

Posez vos questions en suivant le lien (le concours se termine au début de l’événement) : https://heliconnft.world/3weunYf

À propos d’HéliconNFT

HeliconNFT est une plate-forme mondiale, axée sur les sports électroniques, le NFT et la blockchain, qui rassemblera les communautés tout en restant verte et durable. HeliconNFT sera une solution ETH de couche 2 pour l’auto-conservation et la sécurité des développeurs, créateurs et commerçants NFT. En plus de cela, HeliconNFT sera en mesure d’offrir la frappe, le commerce, les gains et la collecte pour votre marché et votre jeu.

