Le nouvel éditeur Kepler Interactive lève 120 millions de dollars

La nouvelle société d’édition Kepler Interactive a réussi à lever 120 millions de dollars lors de son premier tour de table.

Tel que rapporté par ., cet argent provient du géant chinois des jeux NetEase.

Dans un article sur son site Web, Kepler a expliqué qu’il a été formé avec sept membres fondateurs ; A44, Alpha Channel, Awaceb, Ebb Software, Shapefarm, Slocpa et Timberline. Kepler dit que ces studios sont copropriétaires de l’entreprise dans son ensemble, ce qui leur donne un plus grand contrôle sur leur destin.

Kepler dispose de hubs opérationnels à Londres et à Singapour. La société a été créée par les fondateurs du fonds de jeux Kowloon Nights, dont le PDG Alexis Garavaryan (photo).

“Lorsque nous avons fondé Kowloon Nights, notre objectif était de soutenir la prochaine génération de développeurs indépendants”, a déclaré Garavaryan.

« L’évolution de ce travail est maintenant Kepler, qui fait un grand pas en avant à l’approche développeur en termes d’échelle et d’autonomisation. »

