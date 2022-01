Le nouvel Elite 4 Active de Jabra a réduit les Galaxy Buds 2 avec un ANC abordable

Jabra complète sa nouvelle gamme d’écouteurs sans fil avec le nouveau Elite 4 Active. Les nouveaux écouteurs ont été annoncés au CES 2022 et offrent aux amateurs de gym une nouvelle alternative abordable au Jabra Elite 7 Active, plus cher.

Ces nouveaux écouteurs présentent un langage de conception similaire aux dernières offres de Jabra, qui comptent parmi les meilleurs écouteurs sans fil que l’argent puisse trouver. Au-delà de l’apparence, les nouveaux Elite 4 Active présentent quelques similitudes avec leurs alternatives plus premium, telles que l’inclusion de la suppression active du bruit, quelque chose que vous ne trouverez pas sur les écouteurs Elite 3 moins chers.

Il existe également un indice IP57 pour la résistance à l’eau et à la poussière, vous pouvez donc être sûr qu’ils survivront à un entraînement intense et en sueur.

Cependant, il existe des déclassements notables pour aider à faire baisser le prix. Par exemple, la durée de vie de la batterie est évaluée à sept heures par charge, avec un total de 28 heures avec le boîtier de charge. Il n’y a qu’un réseau de quatre micros pour les appels, donc la qualité ne sera pas aussi bonne que la série Elite 7.

Néanmoins, vous bénéficierez de fonctionnalités intéressantes, telles que l’impressionnant HearThrough de Jabra, afin que vous puissiez rester conscient de votre environnement. Les écouteurs prennent en charge la paire rapide de Google, Alexa intégré et Spotify Tap. Vous pouvez également utiliser l’un ou l’autre des écouteurs en mode mono.

Les nouveaux Jabra Elite 4 Active sont disponibles dès maintenant pour seulement 120 $, soit environ 30 $ de moins que le prix de lancement des Galaxy Buds 2 tout aussi abordables. Ils sont disponibles en bleu marine, noir et menthe clair.

Garder le bruit à l’extérieur

Jabra Elite 4 Active

Tranquillité d’esprit pendant que vous vous entraînez

Le nouveau Jabra Elite 4 Active propose des fonctionnalités haut de gamme à un prix inférieur. Ces écouteurs présentent une conception ergonomique et serrée pour les garder prêts pour la salle de gym, et l’ANC empêchera les bruits et la musique d’entrer.

