Le nouvel emballage d’Amazon pour les aliments froids et surgelés est composé de couches de papier recyclable

Amazon utilise du papier recyclé et recyclable dans son nouvel emballage de livraison pour les aliments froids et surgelés. (Photo Amazon)

Amazon supprime les doublures en plastique, les sacs à bulles et une partie de la culpabilité des consommateurs dans les livraisons d’épicerie.

L’entreprise affirme avoir créé de nouveaux emballages pour les aliments froids et surgelés fabriqués à partir de papier recyclé et pouvant être recyclés dans des poubelles en bordure de rue.

Il est déployé à partir de ce mois-ci pour les livraisons d’épicerie Amazon Fresh et Whole Foods.

L’emballage est également produit dans différentes régions des États-Unis, plus près des emplacements qui l’utiliseront, ce qui réduit encore l’impact environnemental, a déclaré Stephenie Landry, vice-présidente de l’activité épicerie d’Amazon, dans un article annonçant le nouvel emballage.

Cela fait partie de l’engagement d’Amazon pour le climat d’atteindre zéro émission de carbone d’ici 2040. Cela fait également partie d’un effort plus large de l’entreprise pour passer à des emballages recyclables.

La capacité de l’emballage à garder les aliments froids et congelés a été testée dans des laboratoires internes et externes, et dans des pilotes de consommation dans plusieurs villes, selon une séance de questions-réponses en ligne publiée par la société avec Joe Rake, directeur de programme senior pour l’expérience d’emballage des consommateurs d’Amazon.

«Après de nombreux tests rigoureux et les commentaires des clients, nous avons atterri sur une version de la superposition de papiers-mouchoirs en papier recyclé qui est relativement courante dans l’industrie du déménagement et de l’emballage, mais que nous avons réinventée pour nos clients de livraison d’épicerie», a déclaré Rake dans le post d’Amazon.