Le nouvel émulateur PS4 peut jouer à des centaines de jeux

in

Photo : Alex Pantling (.)

Spine est le premier et le seul émulateur PlayStation 4 stable disponible, et sa bibliothèque de jeux a été mise à jour le 1er septembre. Des centaines de nouveaux jeux sont désormais quelque peu jouables sur cet émulateur, et le développeur a promis des titres supplémentaires à l’avenir.

L’émulateur a été annoncé pour la première fois via une vidéo YouTube qui a été téléchargée le 3 juillet 2019. Il montrait des titres émulés tels que Megaman Legacy Collection et Stardew Valley. Il y a eu d’autres tentatives pour émuler la PlayStation 4. Orbital, une autre entreprise, n’est pas prête à être rendue publique, et le GPCS4 basé sur Windows ne peut pas encore jouer à des jeux. “PCSX4” semblait être un autre émulateur PS4 qui semblait prometteur, mais il a ensuite été signalé qu’il s’agissait d’une arnaque.

Le projet Spine est une source fermée car le développeur Zecoxao a déclaré vouloir éviter de “diluer” le développement de l’émulateur.

Bien que l’exécution de plus de trois cents jeux PS4 soit un exploit sans précédent, il convient de noter qu’il est peu probable que Spine exécute actuellement des jeux AAA intensifs avec des performances optimales. La majorité de sa bibliothèque initiale était constituée de jeux indépendants, et le développeur a déclaré dans les notes de publication que les jeux 2D atteignaient les meilleures performances dans Spine. Les notes GitHub indiquent que l’émulateur permet aux joueurs d’utiliser un clavier dès maintenant.

J’admets que cela fait un peu mal qu’un émulateur aussi impressionnant puisse permettre au public propriétaire de Linux de jouer à une tonne de jeux indépendants qui sont toujours en vente. Il y a un argument à faire valoir sur la façon dont les émulateurs peuvent aider à la préservation historique des jeux. Les développeurs indépendants dépendent souvent davantage des ventes pour survivre, car ils ne disposent pas des mêmes ressources ou de la même reconnaissance de nom que les grands studios soutenus par de grands éditeurs. Un rapide coup d’œil à la capture d’écran de la liste des jeux révèle plusieurs titres de jeux non localisés. Les jeux Aibeya et Aikagi répertoriés, par exemple, n’ont jamais été officiellement publiés en dehors du Japon. Spine pourrait permettre à plus de personnes de découvrir des jeux qui seraient autrement trop difficiles à obtenir.

G/O Media peut toucher une commission

Alors que les joueurs sur un système d’exploitation Windows n’ont toujours pas de chance, un émulateur fonctionnel sur n’importe quel système d’exploitation est un exploit impressionnant de rétro-ingénierie.

Mise à jour 09/10/2021 13h37 HE : Libellé mis à jour pour indiquer clairement que l’émulateur lui-même ne télécharge ni ne fournit de ROM de jeu.