Le nouvel entraîneur de Ralf Rangnick à Man Utd a des liens étroits avec la star de Chelsea

Manchester United vient peut-être de débarquer une arme secrète dans sa poursuite de l’attaquant de Chelsea Timo Werner, l’entraîneur nouvellement nommé Sascha Lense ayant des liens très étroits avec l’attaquant.

Le manager par intérim Ralf Rangnick a tenu à apporter du sang neuf et des idées à son équipe d’entraîneurs United et a confirmé mardi que l’ancien entraîneur-chef des New York Red Bulls Chris Armas et le psychologue du sport Lense avaient tous deux rejoint son équipe en coulisses.

En plus de renforcer son personnel, Rangnick serait également désireux de faire quelques pas sur le marché des transferts avec des rapports en Allemagne affirmant qu’il a un œil sur Werner.

L’attaquant a joué – et a prospéré – sous Rangnick au RB Leipzig, mais a eu du mal à reproduire sa forme de Bundesliga depuis son passage en Premier League.

Il a été lié à un éloignement de Stamford Bridge, Barcelone – qui a désespérément besoin de puissance de feu en raison de blessures et de l’absence de Sergio Aguero – également intéressé par le joueur de 25 ans.

Mais United pourrait avoir le dessus grâce à la nomination de Lense, dont la fille, Paula, sort avec Werner depuis 2017.

Selon SportBild, le couple s’est rencontré alors que l’attaquant jouait à Leipzig, avec le futur beau-père et psychologue du sport Lense également au club allemand à l’époque.

Paula a déménagé à Londres avec Werner l’été dernier, après avoir voulu étudier l’anglais, et l’arrivée de son père à Manchester pourrait faire déménager Old Trafford, attrayant pour le leader hors de forme.

Werner a noué d’excellentes relations avec Lense et Rangnick pendant son séjour à Leipzig, et une réunion avec des visages familiers pourrait être exactement ce dont il a besoin pour retrouver sa touche de buteur.

Cependant, on pense que Chelsea ne veut pas envisager la possibilité de laisser Werner partir en janvier – surtout à un rival de Premier League – bien qu’il soit peut-être plus disposé à vendre l’ancien attaquant de Stuttgart cet été.

Rangnick souhaite ajouter de nouvelles recrues lorsque la fenêtre s’ouvrira et a identifié le milieu de terrain de Leipzig Amadou Haidara comme une cible potentielle, bien que United doive probablement d’abord décharger des joueurs.



