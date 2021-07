Le nouvel entraîneur du Bayern Julian Nagelsmann est un grand fan de Federico Chiesa

Dans une interview complète avec Bild, le nouvel entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a sincèrement versé un peu d’huile sur le feu concernant l’intérêt de son club pour l’ailier italien Federico Chiesa. Le joueur de la Juventus a mené une campagne fantastique à l’Euro 2020.

Bild a naturellement évoqué l’intérêt de Nagelsmann pour l’ailier italien. Et Nagelsmann ne l’a pas nié :

« Oui, il est bon, mais aussi cher. C’est un joueur fantastique, car il incarne un panache et un dynamisme incroyables », a déclaré Nagelsmann.

Nagelsmann a évidemment suivi Chiesa bien avant sa campagne européenne actuelle, et il a peut-être aussi donné un aperçu de sa propre philosophie d’attaque dans ses louanges à Chiesa : « Je le connais depuis longtemps et je pense qu’il est exceptionnel parce qu’il est si insouciant, dribble souvent et cherche très vite un diplôme. Il incarne simplement un grand pouvoir et fait même des choses qui ne fonctionneront jamais réellement. Il ne fait que les faire, veut mettre les choses en mouvement. Il est très rapide et un très bon finisseur.

Il y a la réalité du marché des transferts, bien sûr : “Mais il a aussi un très, très gros prix à payer”, a conclu Nagelsmann. Les frais de transfert de Chiesa sont réputés s’élever à 90 millions d’euros, bien au-delà des moyens déclarés du Bayern.

Mais Nagelsmann n’est pas inquiet. « Nous avons quatre ou cinq très bonnes étoiles offensives. S’ils sont en bonne santé, c’est largement suffisant.