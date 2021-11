Juliet est rejointe par Rachel Lindsay et Callie Curry pour discuter du nouvel épisode de dynamite de Real Housewives of Salt Lake City. Ils discutent du chaos, du drame (y compris de l’arrestation), de ce que la production aurait pu faire et de ce que cela pourrait signifier pour le spectacle.

Animatrice : Juliette Litman

Invitée : Rachel Lindsay et Callie Curry

Producteur : Steve Ahlman

