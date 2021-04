Le nouvel ETF Bitcoin “ inversé ” permet désormais aux investisseurs de vendre le prix BTC

Les investisseurs de Bitcoin (BTC) au Canada ont deux autres débouchés pour l’exposition à la BTC cette semaine – et peuvent maintenant même parier sur un effondrement des prix.

Dans un communiqué de presse du 14 avril, Horizons ETFs Management a confirmé que ses deux nouveaux fonds négociés en bourse (FNB) commenceraient à se négocier à la bourse de Toronto jeudi.

Horizons: Bitcoin a des “vues polarisantes”

Déjà pionnier dans l’espace d’investissement institutionnel réglementé pour Bitcoin, le Canada a maintenant donné son feu vert au premier fonds de ce type dédié aux pertes de prix Bitcoin, et non aux gains.

Surnommé le BetaPro Inverse Bitcoin ETF (BITI), le fonds permet aux investisseurs de vendre des contrats à terme sur Bitcoin. Plutôt qu’un signe de sentiment baissier, cependant, les dirigeants décrivent l’offre comme un moyen de capturer les épisodes de volatilité des prix.

Sa sœur, le BetaPro Bitcoin ETF (HBIT), fonctionnera dans un sens plus traditionnel, complétant ainsi l’opportunité à court terme.

“Nous savons qu’il y a des opinions polarisantes sur le bitcoin et, par conséquent, il y a des investisseurs avec un haut degré de conviction sur les cas haussiers et baissiers de la classe d’actifs”, a déclaré Steve Hawkins, président et chef de la direction des FNB Horizons Libération.

“En lançant HBIT et BITI, notre objectif est de fournir des outils d’investissement qui permettent aux investisseurs d’avoir un accès liquide aux rendements des contrats à terme sur bitcoins avec la possibilité de faire des achats longs ou courts sur la classe d’actifs, en fonction de leurs perspectives et de leurs convictions.”

Les ETF voient une demande fervente

Cette décision intervient alors que Bitcoin atteint de nouveaux sommets historiques proches de 65000 $ et que l’intérêt institutionnel grandit en tandem.

Cette semaine, l’intérêt ouvert pour les contrats à terme Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique, dépassant 25 milliards de dollars avant que l’échange Coinbase ne soit coté au Nasdaq.

Graphique d’intérêt ouvert agrégé des contrats à terme Bitcoin. Source: Skew

Le Bitcoin Trust (GBTC) de Grayscale a néanmoins continué à produire une prime de cours de l’action négative par rapport aux prix au comptant, et s’est négocié à environ 14,3% de réduction jeudi.

Les régulateurs américains n’ont pas encore approuvé un seul ETF Bitcoin, ce qui donne au Canada un avantage ferme bien que son marché ne soit qu’une fraction de son voisin.

L’ETF Purpose Bitcoin, le premier à obtenir le feu vert dans le pays plus tôt cette année, dispose désormais d’actifs sous gestion de 1,4 milliard de dollars canadiens (1,12 milliard de dollars américains).

Comme l’a noté Cointelegraph, cependant, l’exposition aux ETF est encore possible indirectement aux États-Unis.

Objectif Actifs Bitcoin ETF sous gestion par rapport au graphique BTC / USD. Source: Bybt